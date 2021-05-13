Подруга Кейт Міддлтон і принца Вільяма розповіла, як зародилися їхні стосунки

Дівчина, з якою принц Вільям колись навчався в університеті, поділилась ексклюзивними подробицями роману тоді майбутніх герцогів Кембриджських. Вона розповіла, що симпатія між парою була дуже помітна.

Принц Вільям та Кейт Міддлтон вступили до Сент-Ендрюського університету у 2001 році, тоді ж вони й познайомилися. Романтичні почуття між парою були помітні з самого початку їхніх відносин.

До слова Меган Маркл вдруге стане мамою: букмекери роблять ставки на ім'я дівчинки

Як зародився роман принца Вільяма і Кетрін

Колишня однокурсниця герцога Кембриджського Лора Варшауер розповіла, що не змогла не помітити симпатію, що виникла між майбутнім подружжям майже одразу після їхнього знайомства.

Кожен раз, коли Кейт була в кімнаті, Вільям звертав на неї увагу. Коли ми обідали в їдальні й вони розмовляли, було дивно бачити, наскільки їх спілкування було природним, як багато їм потрібно було сказати один одному,

– зізналась Лора Варшауер.

Подруга пари зауважила, що тоді вона очікувала, що друзі Вільям і Кейт колись можуть закрутити роман: "Озираючись назад, я згадую всі ці незначні моменти, але саме завдяки їм я тоді й подумала, що у них дійсно може щось вийти".

Перейшовши на 2 курс, пара стала сусідами. Вони жили разом у квартирі з 4 спальнями з іншими друзями. Згодом закохані почали разом ходити на заняття. Зазначимо, в інтерв'ю 10-річної давності на честь заручин Кейт Міддлтон і принц Вільям розповіли про свій роман в університеті.

Я думаю, що почервоніла, коли зустріла тебе, і ніби як навіть постаралася втекти, дуже соромлячись зустрічі з тобою. Нам треба було трохи часу, щоб дізнатися один одного, але ми стали дуже близькими друзями з самого початку,

– ділилася Кетрін.

Принц Вільям зауважив, що разом у квартиру вони переїхали, ще будучи товаришами. Але така близькість і привела до романтичних стосунків.



Принц Вільям і Кейт Міддлтон / Фото Getty Images

Розвиток роману принца Вільяма та Кейт Міддлтон