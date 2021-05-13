Принц Уильям и Кейт Миддлтон поступили в Сент-Эндрюсский университет в 2001 году, тогда же они и познакомились. Романтические чувства между парой были заметны с самого начала их отношений.
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Как зародился роман принца Уильяма и Кэтрин
Бывшая однокурсница герцога Кембриджского Лора Варшауер рассказала, что не смогла не заметить симпатию, возникшую между будущими супругами почти сразу после их знакомства.
Каждый раз, когда Кейт была в комнате, Уильям обращал на нее внимание. Когда мы обедали в столовой и они разговаривали, было странно видеть, насколько их общение было естественным, как много им нужно было сказать друг другу,
– призналась Лора Варшауер.
Подруга пары заметила, что тогда она ожидала, что друзья Уильям и Кейт когда-то могут закрутить роман: "Оглядываясь назад, я вспоминаю все эти незначительные моменты, но именно благодаря им я тогда и подумала, что у них действительно может что-то получиться".
Перейдя на 2 курс, пара стала соседями. Они жили вместе в квартире с 4 спальнями с другими друзьями. Впоследствии влюбленные начали вместе ходить на занятия. Отметим, в интервью 10-летней давности в честь помолвки Кейт Миддлтон и принц Уильям рассказали о своем романе в университете.
Я думаю, что покраснела, когда встретила тебя, и вроде как даже постаралась убежать, очень стесняясь встречи с тобой. Нам надо было немного времени, чтобы узнать друг друга, но мы стали очень близкими друзьями с самого начала,
– делилась Кэтрин.
Принц Уильям отметил, что вместе в квартиру они переехали, еще будучи товарищами. Но такая близость и привела к романтическим отношениям.
Принц Уильям и Кейт Миддлтон / Фото Getty Images
Развитие романа принца Уильяма и Кейт Миддлтон
- В 2003 году у пары завязались романтические отношения во время учебы в Сент-Эндрюсском университете.
- Почти 8 лет длился роман Уильяма и Кейт. Уже позже принц предложил Миддлтон выйти за него замуж и получил утвердительный ответ. Через некоторое время об этом объявили публике.
- 29 апреля 2011 года влюбленные поженились. За церемонией следили 25 миллионов человек. В этом году пара праздновала 10 годовщину свадьбы.
- За время супружеской жизни у герцогов родились трое детей: 7-летний принц Джордж, 6-летняя принцесса Шарлотта и 3-летний принц Луи.