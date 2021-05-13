Принц Уильям и Кейт Миддлтон поступили в Сент-Эндрюсский университет в 2001 году, тогда же они и познакомились. Романтические чувства между парой были заметны с самого начала их отношений.

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Как зародился роман принца Уильяма и Кэтрин

Бывшая однокурсница герцога Кембриджского Лора Варшауер рассказала, что не смогла не заметить симпатию, возникшую между будущими супругами почти сразу после их знакомства.

Каждый раз, когда Кейт была в комнате, Уильям обращал на нее внимание. Когда мы обедали в столовой и они разговаривали, было странно видеть, насколько их общение было естественным, как много им нужно было сказать друг другу,

– призналась Лора Варшауер.

Подруга пары заметила, что тогда она ожидала, что друзья Уильям и Кейт когда-то могут закрутить роман: "Оглядываясь назад, я вспоминаю все эти незначительные моменты, но именно благодаря им я тогда и подумала, что у них действительно может что-то получиться".

Перейдя на 2 курс, пара стала соседями. Они жили вместе в квартире с 4 спальнями с другими друзьями. Впоследствии влюбленные начали вместе ходить на занятия. Отметим, в интервью 10-летней давности в честь помолвки Кейт Миддлтон и принц Уильям рассказали о своем романе в университете.

Я думаю, что покраснела, когда встретила тебя, и вроде как даже постаралась убежать, очень стесняясь встречи с тобой. Нам надо было немного времени, чтобы узнать друг друга, но мы стали очень близкими друзьями с самого начала,

– делилась Кэтрин.

Принц Уильям отметил, что вместе в квартиру они переехали, еще будучи товарищами. Но такая близость и привела к романтическим отношениям.



Принц Уильям и Кейт Миддлтон / Фото Getty Images

Развитие романа принца Уильяма и Кейт Миддлтон