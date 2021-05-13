Принц Вільям та Кейт Міддлтон вступили до Сент-Ендрюського університету у 2001 році, тоді ж вони й познайомилися. Романтичні почуття між парою були помітні з самого початку їхніх відносин.
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Як зародився роман принца Вільяма і Кетрін
Колишня однокурсниця герцога Кембриджського Лора Варшауер розповіла, що не змогла не помітити симпатію, що виникла між майбутнім подружжям майже одразу після їхнього знайомства.
Кожен раз, коли Кейт була в кімнаті, Вільям звертав на неї увагу. Коли ми обідали в їдальні й вони розмовляли, було дивно бачити, наскільки їх спілкування було природним, як багато їм потрібно було сказати один одному,
– зізналась Лора Варшауер.
Подруга пари зауважила, що тоді вона очікувала, що друзі Вільям і Кейт колись можуть закрутити роман: "Озираючись назад, я згадую всі ці незначні моменти, але саме завдяки їм я тоді й подумала, що у них дійсно може щось вийти".
Перейшовши на 2 курс, пара стала сусідами. Вони жили разом у квартирі з 4 спальнями з іншими друзями. Згодом закохані почали разом ходити на заняття. Зазначимо, в інтерв'ю 10-річної давності на честь заручин Кейт Міддлтон і принц Вільям розповіли про свій роман в університеті.
Я думаю, що почервоніла, коли зустріла тебе, і ніби як навіть постаралася втекти, дуже соромлячись зустрічі з тобою. Нам треба було трохи часу, щоб дізнатися один одного, але ми стали дуже близькими друзями з самого початку,
– ділилася Кетрін.
Принц Вільям зауважив, що разом у квартиру вони переїхали, ще будучи товаришами. Але така близькість і привела до романтичних стосунків.
Принц Вільям і Кейт Міддлтон / Фото Getty Images
Розвиток роману принца Вільяма та Кейт Міддлтон
- У 2003 році у пари зав'язались романтичні стосунки під час навчання в Сент-Ендрюському університеті.
- Майже 8 років тривав роман Вільяма та Кейт. Вже згодом принц запропонував Міддлтон вийти за нього заміж й отримав ствердну відповідь. Через певний час про це оголосили публіці.
- 29 квітня 2011 року закохані одружилися. За церемонією стежило 25 мільйонів людей. Цьогоріч пара святкувала 10 річницю весілля.
- За час подружнього життя у герцогів народилося троє дітей: 7-річний принц Джордж, 6-річна принцеса Шарлотта та 3-річний принц Луї.