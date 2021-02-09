Зіркове подружжя Каті Осадчої та Юрія Горбунова разом із сином влаштувало вечірні катання на санках. До них приєдналися сусіди та друзі – Настя Каменських й Олексій Потапенко. Вони разом чудове провели час і поділилися відео з шанувальниками.

Поки на вулиці снігопади, їм радіють не лише діти, а й дорослі. Вони влаштовують зимові розваги, насолоджуються красою природи. Катя Осадча та Юрій Горбунов разом із сином організували вечірнє катання на санках.

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Катя Осадча та Юрій Горбунов мешкають у заміському будинку. Тому знаменитості мають можливість проводити час на свіжому повітрі недалеко від дому. Сусідами подружжя є інша зіркова пара – Настя Каменських та Потап. Сім'ї дружать між собою, тому сніжний зимовий вечір також вирішили провести разом.

Четверо з маленьким Іваном відправилися на засніжену вулицю та влаштували катання на санках. Юрій поділився одним із найяскравіших моментів того вечора. Тоді він разом із синочком катав на санках кохану. Ці радісні миті зазнімкувала Настя Каменських. Після смерті батька такі моменти надають їй сил та допомагають відволіктися від поганих думок.

Як каже наша мамуся: "Нащо мені стільки хлопців, щоб вони мене не катали!?". Та ще й коли сусіди підганяють!

– написав у публікації Горбунов.

Підписники ведучого активно коментують допис. Їм дуже подобається спостерігати за сімейними моментами з життя Горбунова та Осадчої.

Як же я вас люблю!

Класно!

Супер!

І я так хочу!

Ви такі класні!

Також Юрій зробив селфі під час того, як разом із Потапом чистив доріжки від снігу: "Українська народна казка про те, як куми сніг загрібали".