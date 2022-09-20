Юлія Саніна зізналась, як віддавала сина у перший клас: "Вересень перетворився на казна-що"

Лідерка гурту The Hardkiss Юлія Саніна розповіла про курйозний початок навчання сина. Вона поділилась, що її вересень схожий на "казна-що".

Українська артистка Юлія Саніна цього року віддала сина до першого класу. Але рішення про його навчання вона прийняла доволі курйозно.

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Юлія Саніна розповіла про навчання сина

Лідерка гурту The Hardkiss поділилась, що планувала віддати сина на онлайн-навчання. Але за кілька днів до першого вересня вона свою думку змінила.

Я останньої миті вирішила, що йому буде складно на онлайн-навчанні та буквально за тиждень знайшла йому школу. Весь вересень я закривала переїзд, побутові та навчальні питання своєї дитини й лише тепер змогла заспокоїтися,

– зізналась артистка.

"Для людини, яка звикла все планувати наперед, мій вересень перетворився на казна-що. Але такі вже реалії. Я із завданням впоралася", – додала вона.



Юлія Саніна про сина / Фото з інстаграм-сторіз

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