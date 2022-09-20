Українська артистка Юлія Саніна цього року віддала сина до першого класу. Але рішення про його навчання вона прийняла доволі курйозно.
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Юлія Саніна розповіла про навчання сина
Лідерка гурту The Hardkiss поділилась, що планувала віддати сина на онлайн-навчання. Але за кілька днів до першого вересня вона свою думку змінила.
Я останньої миті вирішила, що йому буде складно на онлайн-навчанні та буквально за тиждень знайшла йому школу. Весь вересень я закривала переїзд, побутові та навчальні питання своєї дитини й лише тепер змогла заспокоїтися,
– зізналась артистка.
"Для людини, яка звикла все планувати наперед, мій вересень перетворився на казна-що. Але такі вже реалії. Я із завданням впоралася", – додала вона.
Юлія Саніна про сина / Фото з інстаграм-сторіз
Хто з зіркових дітей пішов у перший клас
- 6-річна донька Арсена Мірзояна та Тоні Матвієнко Ніна пішла до школи ще в липні, до навчального закладу у Великій Британії. Тоня Матвієнко сподівалась, що зможе повернути доньку до України, але плани не здійснилися.
- 6-річна донька тренерки Аніти Луценко Мія мала піти у перший клас 1 вересня в українську школу. Але через війну Луценко переїхала до Великої Британії – там і навчатиметься дівчинка.
- Син Тараса та Олени Тополі 6-річний Марк мав піти до першого класу. Але через незнання мови він пішов у садочок.