Уже в воскресенье, 14 февраля, все влюбленные будут отмечать самый романтичный день в году – День Валентина. По случаю праздника народный артист Виктор Павлик вместе с молодой женой Екатериной отправился в Одессу. Беременной возлюбленной он подарит букет цветов и песню.

Артист признался, что зимнее путешествие к Черному морю – это рабочая поездка. Вечером 14 февраля он выступит с концертом в 5-звездочном спа-отеле Nemo. Номера Виктор Павлик посвятит не только всем влюбленным, а и беременной жене Екатерине Репяховой. Однако песни – это не единственный подарок певца 26-летней возлюбленной.

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Как Виктор Павлик отметит День влюбленных

Музыкант отметил, что к романтическому вечеру они с женой тщательно готовились и подобрали роскошные наряды. Виктор Павлик предстанет перед публикой в новом черном костюме из велюра и черных брендовых ботинках. Зато Екатерина Репяхова наденет красивое королевское платье, которое купила накануне.

С самого утра артист поздравит избранницу букетом цветов, во время концерта споет для нее песню, а после выступления устроит ужин в комплексе на побережье Черного моря.

Самый лучший подарок – это букет цветов, который я закажу тихонечко вечером, чтобы утром мне в Одессе привез его посыльный. И подарю Кате цветы и незабываемый вечер в отеле Nemo. А также исполню для нее песню "Катя, Катя, Катерина" – есть у меня очень красивая песня специально для Кати,

– поделился Виктор Павлик.



Виктор Павлик с женой Екатериной / Instagram / @repyahovakate

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Стоит добавить, что с ослаблением карантинных ограничений концертная деятельность украинских артистов постепенно восстанавливается, а вместе с тем улучшается их материальное положение. Ранее молодая жена Виктора Павлика рассказывала, что на карантине их семья оказалась в жестком минусе. Из-за сложного финансового положения супругам даже пришлось отложить мечту о собственном жилье. Сам народный артист не скрывал, что на карантине жил на деньги жены, которые она зарабатывала на блоге в инстаграме.