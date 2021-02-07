Український співак Віктор Павлік 31 грудня святкував 55-річчя. На його день народження молода дружина Катерина Реп'яхова зробила оригінальний подарунок - ДНК-тест.

31 грудня 2020 року відомому українському співаку Вікторові Павліку виповнилося 55 років. Катерина Реп'яхова, 26-річна дружина артиста, підготувала йому незвичний подарунок. Про це Павлік розповів в інтерв'ю. Також він поділився, чи буде брати участь в партнерських пологах.

До теми Нехай всі знають: Тіна Кароль придбала ділянку в Карпатах

Подарунок Вікторові Павліку від дружини

За словами співака, Катерина привезла чоловікові пробірку, куди він мав здати свій зразок ДНК для проведення тесту. Справа в тому, що Віктор Павлік давно хотів дізнатися, хто був його дідусем.

Привезла цікаву дуже пробірочку, куди я наплював. Потім це поїхало до Америки. Я Франкович, у мене тато Франик. І коли я запитував бабусю, хто був її чоловіком, вона віджартовувалася,

– розповів артист.

Зірка зізнався, що в 40-х роках, коли народився його батько, бабуся працювала наймичкою в польського пана-єврея в Теребовлі. Тому Віктор Павлік підозрює, що він має єврейські коріння, оскільки його дідусем міг бути цей польський пан.



День народження Віктора Павліка / Фото з інстаграму Віктора Павліка

Чи прийде Віктор Павлік на партнерські пологи

Сьогодні партнерські пологи є популярними. Вагітна дружина співака Катерина Реп'яхова не знала, чи буде її чоловік поряд з нею у важливі хвилини. Однак він зазначив, що не хоче брати участь в пологах, оскільки боїться.

"Я не був жодного разу присутній. Не дай Бог, може ще втрачу свідомість, не знаю, як на це все дивитися, ці пуповини, розрізання. Я ще не дозрів", – поділився Віктор Павлік.

Інтерв'ю з Віктором Павліком: дивіться відео онлайн