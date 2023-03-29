Катерина Реп'яхова таки здійснила свою мрію – зробила довгоочікувану ринопластику, хоч чоловік – Віктор Павлік – і був проти. Вона також наголосила, що і йому не завадила б пластична операція.
До теми Дружина Віктора Павліка показала ніс після ринопластики: перші фото Катерини Реп’яхової
Чому Павлік був проти пластичної операції
Дружина співака пояснює, що Віктор Павлік проти будь-чого, він людина "радянського союзу", тож проти будь-яких змін, такий собі консерватор.
Він був проти ринопластики. Але в цілому він все це приймає, просто потрібен час. Так само було і з губами (Катерина збільшила собі губи, – 24 Канал). Він був в шоці. Коли я зробила губи, він сказав: "Ну ладно ринопластика, а губи навіщо?". Тоді я зрозуміла, що ринопластика – це вже нормально для нього,
– пригадала Катерина.
Як співак відреагував на "новий ніс" Катерини
Під час інтерв'ю Віктор Павлік зайшов до дружини в палату, поцілував її та подарував квіти.
"Та тебе не впізнати… Яка перша думка, коли її побачив? Мені її шкода, в плані того, що вона така бідненька тут сидить, але я радий, бо вона щаслива. А синці під очима які?", – прокоментував співак.
Раніше Катерина Реп’яхова показувала першу реакцію Віктора Павліка на ринопластику. Вона розповіла, що музикант був проти операції й навіть казав, що не приїде в лікарню. Але таки відвідав кохану після операції й показався на відео.
Шок-контент. У мене нема слів. Підписники, якби не ви, я б цього не пережив. Ви подивіться, це як у кіно – Франкенштейн,
– жартома сказав Павлік.
Дивіться повне інтерв’ю з Катериною Реп’яховою: відео
До слова, Катерина Реп'яхова зізналася, скільки коштувала пластична операція на ніс. Також блогерка відповіла, чи планує найближчим часом робити мамопластику.