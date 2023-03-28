Що Катерина хотів б змінити в Павліку

Дружина співака вважає, що артисту потрібна пересадка волосся, адже він лисіє. Раніше вона показала реакцію Віктора Павліка на її ніс після ринопластики.

До теми Дружина Віктора Павліка показала ніс після ринопластики: перші фото Катерини Реп’яхової

Ведучий Слава Дьомін завітав до блогерки після операції і запитав, чи хотіла б вона якісь зміни у зовнішності Віктору Павліку.

На це Катерина відповіла, що йому потрібні деякі зміни, але артист ніколи цього не зробить.

Як відреагував Віктор Павлік

Він вже лисий. Якщо він підстрижеться як ти, то нехай. А так виходить, що тут трохи є, а тут вже лисина. Йому негарно. Йому пропонували пересадку, пропонували уколи, навіть по бартеру. Але він відповів "ні", категорично,

– сказала Реп’яхова.

Блогерка додала, що не наполягає на змінах, адже це має бути рішення чоловіка. Вона не проти і інших змін.

"Я б йому підтяжку зробила, якісь уколи, щоб він був більш молодий. Роблять же хлопці. Щоб виглядати краще з молодою дружиною поруч. А він мені показав фото якогось гітариста дуже старого, зморщеного і сказав, що хоче бути як він – природнім", – поділилася дружина Павліка.

Цікаво Дружина Віктора Павліка розсекретила його справжнє прізвище: як він записаний у паспорті

Катерина зазначила, що не вважає чимось неправильним публічно розповідати про недоліки свого чоловіка, адже він їй близька людина. "Люди ж це бачать. Це те саме, що сказати про себе", – вважає вона.

Дивіться повне інтерв’ю з Катериною Реп’яховою: відео

До слова, раніше Катерина Реп’яхова відповіла на хейт щодо заробітку її чоловіка. Вона запевнила, що Віктор Павлік заробляє в кілька разів більше, ніж вона зараз. Деталі – читайте у статті.