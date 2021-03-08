Син відомого українського хореографа, судді проєкту "Танці з зірками" Григорія Чапкіса – Грег Чапкіс поділився сімейними світлинами. Чоловік показав, як виглядають його діти та дружина.

Грег разом із сім'єю мешкає в Сполучених Штатах Америки. Нещодавно він прилетів в Україну, оскільки його батько вже тривалий час лікується від двобічної пневмонії та її наслідків.

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Наразі невідомо, скільки часу Грег пробуде в Києві. Раніше він показував, що разом із батьком перебуває у його розкішній квартирі на Нивках, яку хореограф придбав після одруження з молодою дружиною.

Фото внуків і невістки Григорія Чапкіса

В інстаграм-сторіс чоловік оприлюднив зворушливі сімейні фото. Він показав своїх синів та дружину і зазначив, що дуже сумує за ними. Очевидно, що діти Грега та його кохана залишилися в США.

На одній з фотографій зображений молодший внук Чапкіса – Максим на тлі розкішного автомобіля. На іншій кохана Грега – Амбер позує разом із Максимом та старшим сином Миколою біля лимонного дерева.



Внук Григорія Чапкіса / Скріншот з інстаграм-сторіс Грега Чапкіса



Внуки та невістка Григорія Чапкіса / Скріншот з інстаграм-сторіс Грега Чапкіса

Хвороба Григорія Чапкіса