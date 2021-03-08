Сын известного украинского хореографа, судьи проекта "Танцы со звездами" Григория Чапкиса – Грег Чапкис поделился семейными фотографиями. Мужчина показал, как выглядят его дети и жена.

Грег вместе с семьей живет в Соединенных Штатах Америки. Недавно он прилетел в Украину, поскольку его отец уже долгое время лечится от двусторонней пневмонии и ее последствий.

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Пока неизвестно, сколько времени Грег пробудет в Киеве. Ранее он показывал, что вместе с отцом находится в его роскошной квартире на Нивках, которую хореограф приобрел после женитьбы на молодой жене.

Фото внуков и невестки Григория Чапкиса

В инстаграм-сторис мужчина обнародовал трогательные семейные фото. Он показал своих сыновей и жену и отметил, что очень скучает по ним. Очевидно, что дети Грега и его возлюбленная остались в США.

На одной из фотографий изображен младший внук Чапкиса – Максим на фоне роскошного автомобиля. На другой возлюбленная Грега – Амбер позирует вместе с Максимом и старшим сыном Николаем у лимонного дерева.

Внук Григория Чапкиса / Скриншот из инстаграм-сторис Грега Чапкиса

Внуки и невестка Григория Чапкиса / Скриншот из инстаграм-сторис Грега Чапкиса

Болезнь Григория Чапкиса