Как выглядят внуки и невестка Григория Чапкиса: сын хореографа показал их фото
Сын известного украинского хореографа, судьи проекта "Танцы со звездами" Григория Чапкиса – Грег Чапкис поделился семейными фотографиями. Мужчина показал, как выглядят его дети и жена.
Источник:инстаграм Грега Чапкиса
Грег вместе с семьей живет в Соединенных Штатах Америки. Недавно он прилетел в Украину, поскольку его отец уже долгое время лечится от двусторонней пневмонии и ее последствий.
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Пока неизвестно, сколько времени Грег пробудет в Киеве. Ранее он показывал, что вместе с отцом находится в его роскошной квартире на Нивках, которую хореограф приобрел после женитьбы на молодой жене.
Фото внуков и невестки Григория Чапкиса
В инстаграм-сторис мужчина обнародовал трогательные семейные фото. Он показал своих сыновей и жену и отметил, что очень скучает по ним. Очевидно, что дети Грега и его возлюбленная остались в США.
На одной из фотографий изображен младший внук Чапкиса – Максим на фоне роскошного автомобиля. На другой возлюбленная Грега – Амбер позирует вместе с Максимом и старшим сыном Николаем у лимонного дерева.
Внук Григория Чапкиса / Скриншот из инстаграм-сторис Грега Чапкиса
Внуки и невестка Григория Чапкиса / Скриншот из инстаграм-сторис Грега Чапкиса
Болезнь Григория Чапкиса
- Впервые судья "Танцев со звездами" попал в больницу в декабре. Тогда у него диагностировали двустороннюю пневмонию.
- Позже хореограф опубликовал фото из больницы. Он жаловался на слабость и отсутствие аппетита.
- В начале январе артиста во второй раз госпитализировали. Причиной этого стала пневмония, которую Григорий не вылечил полностью.
- Через месяц хореограф попал в реанимацию и признался, что ему сковало спину и ноги.
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