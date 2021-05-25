Наприкінці минулого року Елліот зізнався, що мав операцію зі зміни статі. Через кілька місяців він показав, як змінилось його тіло та набуло чоловічих ознак.

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Як виглядає Пейдж після операції зі зміни статі

34-річний чоловік позував біля басейну з голим торсом. На ньому були лише темно-червоні шорти, кепка та окуляри. Актор щиро усміхався на камеру та не стримував своїх емоцій. Схоже, Пейдж багато часу проводить у спортивному залі, оскільки у нього відмінне спортивне тіло та рельєфний прес. Знаменитість також відростив волосся під пахвами.



Елліот Пейдж показав своє тіло після операції зі зміни статі / Фото з інстаграму актора

Реакція мережі

Всього за добу після публікації відвертий знімок Пейдж зібрав понад два мільйони вподобань! Фото прокоментували та вподобали чимало зірок, серед них: Майлі Сайрус, Різ Візерспун, Зої Солдана, Еліс Мертон, Емілія Кларк, К'яра Ферраньї та інші.

"Ти виглядаєш феноменально!";

"Ти такий сяючий! Я така щаслива за тебе!";

"Люблю тебе! Не можу дочекатись, щоб поплавати разом з тобою";

"Не думаю, що коли-небудь бачив твою усмішку такою широкою!!! Я так тебе люблю".

До слова Канадський актор Елліот Пейдж вперше звернувся до фанів після заяви про трансгендерність

Що відомо про зміну статі Пейджа?

– У 2014 році тоді ще Еллен Пейдж заявила, що вона гомосексуал, і у 2018-му одружилась зі своєю партнеркою, танцівницею Еммою Портнер.

– Але влітку 2020-го року пара розійшлась, а в січні 2021-го офіційно розлучилась.

– На початку грудня 2020 року Еллен оголосила себе трансгендером і заявила, що змінює ім'я на Елліот. Чоловік також пережив операцію зі зміни статі.