Відомий актор-трансгендер Елліот Пейдж знявся для обкладинки журналу Time. Він оголосив, що переніс операцію з видалення молочних залоз, а також продемонстрував нову коротку зачіску.

Відомий канадський актор Елліот Пейдж, який оголосив про свою трансгендерність, доволі довгий час не з'являвся у соціальних мережах. Та нещодавно він знявся для обкладинки журналу Time та вразив відвертими зізнаннями.

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Елліот Пейдж про трансгендерність та розуміння себе

Найперше актор зізнався, що відновлюється після нещодавно перенесеної операції з видалення молочних залоз. Він поділився, що операція допомогла виглядати більш мужньо та змінила життя. Тепер Елліот впізнає себе справжнього у дзеркалі.

Зірка розповів, що ще в дитячому віці зрозумів, що йому некомфортно перебувати у власному тілі. У 9 років йому дозволили зробити коротку стрижку, тому він вперше задумався про зміну статі.

Я відчував себе хлопчиськом. Тоді я запитав маму, чи зможу я колись стати хлопчиком,

– розповів Елліот Пейдж.

З 10 років хлопець почав зніматися в кіно. Заради зйомок йому довелося мати довге волосся, а для виходу на світські події чи церемонії – одягати сукню та наносити макіяж. Елліот зізнався, що зовсім не відчував себе собою та мав психологічні проблеми, незважаючи на успіх в кар'єрі – кілька номінацій на Оскар та "Золотий глобус".

Я ніколи не впізнавав себе. Довгий час не міг навіть дивитися на свої фотографії,

– додав Елліот.

У 2014 році Пейдж оголосив себе гомосексуалом, а згодом одружився з хореографинею Еммою Портнер. Але й це не допомогло акторові: "Різниця між тим, як я відчував себе до того, як розповів про свою орієнтацію, і після цього була величезною. Але хіба дискомфорт в моєму тілі тоді кудись зник? Ні, ні і ще раз ні".

Пандемія коронавірусу натомість допомогла Елліотові залишитися наодинці з собою та все обдумати. Він розійшовся з коханою влітку 2020 року, тож вони перестали жити разом, але розлучились на початку 2021.

У мене була сила-силенна вільного часу, щоб зосередити свою увагу на речах, яких я раніше несвідомо уникав. Я нарешті зміг прийняти, що я трансгендерний чоловік, і дозволив собі стати тим, ким я є насправді,

– поділився актор.

Згодом Елліот Пейдж оголосив себе трансгендером. Його підтримала мама, а також багато шанувальників. Також акторові надійшло багато пропозицій щодо роботи та ролей у фільмах. Тому він сподівається, що своїм прикладом надихне інших не сумніватися в собі та йти на ризик.

Образ Елліота Пейджа