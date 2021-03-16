Трансгендерний актор Елліот Пейдж видалив груди та кардинально змінив імідж
Відомий актор-трансгендер Елліот Пейдж знявся для обкладинки журналу Time. Він оголосив, що переніс операцію з видалення молочних залоз, а також продемонстрував нову коротку зачіску.
Джерело:Time
Відомий канадський актор Елліот Пейдж, який оголосив про свою трансгендерність, доволі довгий час не з'являвся у соціальних мережах. Та нещодавно він знявся для обкладинки журналу Time та вразив відвертими зізнаннями.
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Елліот Пейдж про трансгендерність та розуміння себе
Найперше актор зізнався, що відновлюється після нещодавно перенесеної операції з видалення молочних залоз. Він поділився, що операція допомогла виглядати більш мужньо та змінила життя. Тепер Елліот впізнає себе справжнього у дзеркалі.
Зірка розповів, що ще в дитячому віці зрозумів, що йому некомфортно перебувати у власному тілі. У 9 років йому дозволили зробити коротку стрижку, тому він вперше задумався про зміну статі.
Я відчував себе хлопчиськом. Тоді я запитав маму, чи зможу я колись стати хлопчиком,
– розповів Елліот Пейдж.
З 10 років хлопець почав зніматися в кіно. Заради зйомок йому довелося мати довге волосся, а для виходу на світські події чи церемонії – одягати сукню та наносити макіяж. Елліот зізнався, що зовсім не відчував себе собою та мав психологічні проблеми, незважаючи на успіх в кар'єрі – кілька номінацій на Оскар та "Золотий глобус".
Я ніколи не впізнавав себе. Довгий час не міг навіть дивитися на свої фотографії,
– додав Елліот.
У 2014 році Пейдж оголосив себе гомосексуалом, а згодом одружився з хореографинею Еммою Портнер. Але й це не допомогло акторові: "Різниця між тим, як я відчував себе до того, як розповів про свою орієнтацію, і після цього була величезною. Але хіба дискомфорт в моєму тілі тоді кудись зник? Ні, ні і ще раз ні".
Пандемія коронавірусу натомість допомогла Елліотові залишитися наодинці з собою та все обдумати. Він розійшовся з коханою влітку 2020 року, тож вони перестали жити разом, але розлучились на початку 2021.
У мене була сила-силенна вільного часу, щоб зосередити свою увагу на речах, яких я раніше несвідомо уникав. Я нарешті зміг прийняти, що я трансгендерний чоловік, і дозволив собі стати тим, ким я є насправді,
– поділився актор.
Згодом Елліот Пейдж оголосив себе трансгендером. Його підтримала мама, а також багато шанувальників. Також акторові надійшло багато пропозицій щодо роботи та ролей у фільмах. Тому він сподівається, що своїм прикладом надихне інших не сумніватися в собі та йти на ризик.
Образ Елліота Пейджа
- Зазначимо, що для видання Елліот Пейдж знявся у лаконічному вбранні.
- Він приміряв чорну кофтинку, джинси та стильні кеди.
- Також актор кардинально змінив імідж – він зробив коротку стрижку.
- Тому зірка повністю змінив життя, але нарешті почувається комфортно.
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