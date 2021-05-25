В конце прошлого года Эллиот признался, что имел операцию по смене пола. Через несколько месяцев он показал, как изменилось его тело и приобрело мужские признаки.

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Как выглядит Пейдж после операции по смене пола

34-летний мужчина позировал у бассейна с голым торсом. На нем были только темно-красные шорты, кепка и очки. Актер искренне улыбался на камеру и не сдерживал своих эмоций. Похоже, Пейдж много времени проводит в спортивном зале, так как у него отличное спортивное тело и рельефный пресс. Знаменитость также отрастил волосы под мышками.



Эллиот Пейдж показал свое тело после операции по смене пола / Фото из инстаграма актера

Реакция сети

Всего за сутки после публикации откровенный снимок Пейдж собрал более двух миллионов лайков! Фото прокомментировали и лайкнули немало звезд, среди них: Майли Сайрус, Риз Уизерспун, Зои Салдана, Элис Мертон, Эмилия Кларк, Кьяра Ферраньи и другие.

"Ты выглядишь феноменально!";

"Ты такой сияющий! Я так счастлива за тебя!";

"Люблю тебя! Не могу дождаться, чтобы поплавать вместе с тобой";

"Не думаю, что когда-нибудь видел твою улыбку такой широкой!!! Я так тебя люблю".

К слову Канадский актер Эллиот Пейдж впервые обратился к фанам после заявления о трансгендерности

Что известно о смене пола Пейджа?

– В 2014 году тогда еще Эллен Пейдж заявила, что она гомосексуал, и в 2018-м поженилась со своей партнершей, танцовщицей Эммой Портнер.

– Но летом 2020-го года пара разошлась, а в январе 2021-го официально развелась.

– В начале декабря 2020 года Эллен объявила себя трансгендером и заявила, что меняет имя на Эллиот. Мужчина также пережил операцию по смене пола.