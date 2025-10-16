Григорій Решетник після школи вступив до фінансового університету, але за рік зрозумів, що ця діяльність йому не підходить. Тому переїхав до столиці та пішов навчатися на диктора й ведучого телепрограм, пише Showbiz 24.
Цікаво Переніс операцію та схуд на 65 кілограмів: де зараз і який має вигляд Володимир Жогло
Григорій Решетник почав працювати ще у школі, але його кар'єра на телебаченні стартувала вже під час навчання в університеті культури й мистецтв.
Григорій Решетник на початку кар'єри / Фото СТБ
Спершу телеглядачі почули його голос, який звучав у програмах Першого Національного каналу, а згодом на "Інтері". Пізніше Григорій Решетник став диктором у "Танцях з зірками", "Файній Юкрайній" та багатьох інших програм і телеканалів.
У мене не було ні родичів, ні знайомих, ні друзів, спонсорів. Поступово я почав опановувати професію. Це був закомплексований хлопчик з Миколаєва, з кривенькими зубками, не володіючи мовою, з непоставленим голосом. Мій шлях був тернистим,
– ділився Решетник.
Григорій Решетник на початку кар'єри / Фото з фейсбуку Григорія Решетника
Та якщо баритон Решетника вже став упізнаваним, то його обличчя "засвітилось" на телеканалах у 2010 році, у програмі "Неймовірна правда про зірок".
Григорій Решетник на початку кар'єри / Фото з фейсбуку Григорія Решетника
Уже наступного року Григорій Решетник став ведучим романтичного реаліті-шоу "Холостяк", яким залишається й сьогодні. Та важливо додати, що щоразу він проходить кастинг на цю роль, а тому не розслабляється і намагається щоразу вдосконалюватися.
Григорій Решетник на початку кар'єри / Фото з фейсбуку Григорія Решетника
"Холостяк" вже зовсім скоро
Головним героєм 14 сезону став український актор театру та кіно Тарас Цимбалюк. Григорій Решетник заявив, що нові епізоди будуть "грандіозними".
Відомі перші учасниці проєкту: "Міс Україна-2023" Софія Шамія, а також 38-річна майстриня спорту з легкої атлетики, яка була у шлюбі 20 років.
Виявилось, що зйомки першої вечірки довелося зупиняти. Почалась дуже сильна злива, яка залила локацію, де "Холостяк" мав зустрічати дівчат.