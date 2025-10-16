Григорій Решетник після школи вступив до фінансового університету, але за рік зрозумів, що ця діяльність йому не підходить. Тому переїхав до столиці та пішов навчатися на диктора й ведучого телепрограм, пише Showbiz 24.

Григорій Решетник почав працювати ще у школі, але його кар'єра на телебаченні стартувала вже під час навчання в університеті культури й мистецтв.



Григорій Решетник на початку кар'єри / Фото СТБ

Спершу телеглядачі почули його голос, який звучав у програмах Першого Національного каналу, а згодом на "Інтері". Пізніше Григорій Решетник став диктором у "Танцях з зірками", "Файній Юкрайній" та багатьох інших програм і телеканалів.

У мене не було ні родичів, ні знайомих, ні друзів, спонсорів. Поступово я почав опановувати професію. Це був закомплексований хлопчик з Миколаєва, з кривенькими зубками, не володіючи мовою, з непоставленим голосом. Мій шлях був тернистим,

– ділився Решетник.



Григорій Решетник на початку кар'єри / Фото з фейсбуку Григорія Решетника

Та якщо баритон Решетника вже став упізнаваним, то його обличчя "засвітилось" на телеканалах у 2010 році, у програмі "Неймовірна правда про зірок".



Григорій Решетник на початку кар'єри / Фото з фейсбуку Григорія Решетника

Уже наступного року Григорій Решетник став ведучим романтичного реаліті-шоу "Холостяк", яким залишається й сьогодні. Та важливо додати, що щоразу він проходить кастинг на цю роль, а тому не розслабляється і намагається щоразу вдосконалюватися.



Григорій Решетник на початку кар'єри / Фото з фейсбуку Григорія Решетника

