Як виявилося, півночі йшла потужна злива, яка залила локацію, де Тарас Цимбалюк мав зустрічати дівчат. Про це повідомляє Showbiz 24 з посиланням на інстаграм проєкту "Холостяк".
Зйомку довелося зупиняти через ризик промокнути до кісток усією командою, пошкодити знімальну техніку та освітлювальні прилади. Але не скасовувати!,
– поділилась команда "Холостяка".
Художники-постановники оформили закриту локацію на території комплексу буквально за лічені хвилини. Там і пройшла перша вечірка, на якій Тарас Цимбалюк познайомився з дівчатами.
Злива залила локацію / відео з інстаграму "Холостяка"
Зйомки "Холостяка" / Фото з інстаграму проєкту
Локація для першої вечірки "Холостяка" / Фото з інстаграму проєкту
До речі! Раніше команда "Холостяка" розповіла, що першу вечірку знімали 30 годин.
Хто взяв участь у 14 сезоні "Холостяка"?
Команда "Холостяка" вже розкрила імена кількох учасниць проєкту. Відомо, що поборотися за серце Тараса Цимбалюка прийшла "Міс Україна-2023" Софія Шамія.
У зйомках 14 сезону взяла участь майстриня спорту з легкої атлетики зі стрибків у висоту Ольга Євгенівна. Жінка 20 років була у шлюбі.
На перші вечірці також з'явилась вчителька алгебри та геометрії. Вона заявила, що вже зустрічалась з актором, однак тоді не наважилась проявити ініціативу.