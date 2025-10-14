Як виявилося, півночі йшла потужна злива, яка залила локацію, де Тарас Цимбалюк мав зустрічати дівчат. Про це повідомляє Showbiz 24 з посиланням на інстаграм проєкту "Холостяк".

Зйомку довелося зупиняти через ризик промокнути до кісток усією командою, пошкодити знімальну техніку та освітлювальні прилади. Але не скасовувати!,

– поділилась команда "Холостяка".

Художники-постановники оформили закриту локацію на території комплексу буквально за лічені хвилини. Там і пройшла перша вечірка, на якій Тарас Цимбалюк познайомився з дівчатами.

Злива залила локацію / відео з інстаграму "Холостяка"

Зйомки "Холостяка" / Фото з інстаграму проєкту

Локація для першої вечірки "Холостяка" / Фото з інстаграму проєкту

До речі! Раніше команда "Холостяка" розповіла, що першу вечірку знімали 30 годин.

