До того ж Володимир Жогло змінився й зовнішньо, адже схуд близько на 65 кілограмів. У матеріалі Showbiz 24 читайте про життя, творчий шлях гумориста, особисте та чим він займається зараз.

Кар'єрний шлях Володимира Жогла

Володимир Жогло народився у селищі Млинів Рівненської області та ріс у непрості часи – період 90-х. Хлопець закінчив музичну школу з класу скрипки. Ще у школі Володимир зрозумів, що хотів би займатися гумором, адже любив грати у КВН. Батьки повністю підтримували його вибір.

Учасники команди КВН, яка склалась у школі, разом вступили до Львова, тому там продовжили свій шлях. Вони співпрацювали й з іншими командами. Так Володимир Жогло познайомився з Романом Гапачило.



Володимир Жогло зі своєю командою / Скриншот з відео "Балючі теми"

Гумористи створили дует Kolegi та виступали в проєкті "Чорний Гуцул". А під час створення проєкту "Вар'яти", долучилися до нього як колектив. Участь у цьому шоу він згадує як один з найкращих періодів свого життя.

Це дуже потужний і класний продукт. І він дуже знаковий. Уявіть собі: у 2010 році створюється перше україномовне гумор-шоу. Коли воно вийшло на екрани, воно було певний період єдиним повністю україномовним гумористичним проєктом. Це була мрія Притули: вивести український гумористичний продукт на центральне телебачення. І йому це вдалося,

– розповів Володимир Жогло.

"Вар'яти-шоу" припинило свою діяльність у 2021 році. Відтоді гумористи, які були у складі "Вар'ятів", створили "ТеСАМеШоу", але цього разу без Сергія Притули.

Чим Володимир Жогло займається зараз

З початку повномасштабного вторгнення все кардинально змінилося. Деякі учасники "Вар'ятів" долучилися до лав ЗСУ, інші підписалися на волонтерські ініціативи від "Ліги сміху". Володимир Жогло натомість розпочав сольну кар'єру, зокрема, у жанрі стендапу.

Моя комедія завжди базувалась на стосунках чоловіка і жінки в різних формах. Тато – мама, чоловік – жінка, дідусь – бабця. Це вічна тема. Я не хочу жартувати на політичні, гостросоціальні теми. Сімейно-побутова тема вічна,

– поділився Володимир Жогло.

Гумористу комфортно у новому жанрі. Він вже виступав зі стендап-туром та продовжує свою роботу, не забуваючи про допомогу ЗСУ.

Уривок зі стендап-концерту Володимира Жогла: відео

Кардинальне схуднення

Цьогоріч Володимир Жогло зізнався, що у грудні 2024 переніс операцію зі зменшення шлунка, яка коштувала 4 тисячі доларів. Його вага на піку становила 164 кілограми, що спричинило проблеми зі здоров'ям. Це і стало підставою для хірургічного втручання.

Зараз гуморист не має конкретних заборон щодо їжі, однак після операції його організм уже не сприймає великих порцій чи шкідливої їжі. У серпні Володимир розповідав, що його вага становить – 99 кілограмів.

Володимир Жогло про надмірну вагу: відео

Особисте життя Володимира Жогла: дружина та син

У 2020 році Володимир Жогло одружився – його обраницею стала дівчина Ірина. У тому самому році в пари народився син Остап, – у жовтні хлопчику виповниться 5 років.

У 2024 році гуморист вперше зізнався, що його дитина – "особлива". Зокрема, батьки помітили в сина симптоми розладу аутичного спектра, коли малюку було приблизно півтора року. Наразі Остап не отримав точного діагнозу. Медики припускають аутизм, проте у висновку зазначено: "психічні патології".

Він ще не спілкується, ще в памперсі й не може виконувати базових завдань, не усвідомлює певних процесів і їх не розуміє. Ти маєш дорослу дитину, яка по факту поводиться як специфічна маленька дитина,

– розповів Володимир.



Володимир Жогло з сім'єю / Фото з інстаграму Володимира Жогла

Попри все, гуморист розповів, що його син завжди прокидається щасливим. Він постійно займається з реабілітологами у спеціальному центрі розвитку.

