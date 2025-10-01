Зокрема, розсекретили ім'я першої учасниці реаліті. Повідомляє Showbiz 24 з посиланням на інстаграм-сторінку проєкту "Холостяк".

У мережі показали відео за участі 21-річної Софії Шамії, яка взяла участь в 14 сезоні "Холостяка". Ролик складався з кадрів з першої вечірки та візитівки учасниці. Виявилося, що дівчина має титул "Міс Україна-2023".

Чоловіки почали сприймати мене як Міс. Хочеться щирості. Трішки хвилююся. Мені здається, що з тобою я можу бути справжньою,

– сказала дівчина у відео, де показала момент її зустрічі з Тарасом Цимбалюком.

Що відомо про Софію Шамію?