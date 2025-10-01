Зокрема, розсекретили ім'я першої учасниці реаліті. Повідомляє Showbiz 24 з посиланням на інстаграм-сторінку проєкту "Холостяк".
У мережі показали відео за участі 21-річної Софії Шамії, яка взяла участь в 14 сезоні "Холостяка". Ролик складався з кадрів з першої вечірки та візитівки учасниці. Виявилося, що дівчина має титул "Міс Україна-2023".
Чоловіки почали сприймати мене як Міс. Хочеться щирості. Трішки хвилююся. Мені здається, що з тобою я можу бути справжньою,
– сказала дівчина у відео, де показала момент її зустрічі з Тарасом Цимбалюком.
Що відомо про Софію Шамію?
- Дівчина навчалася в Києво-Могилянській академії на економічному факультеті. Вона добре володіє англійською мовою та сім років займалася танцями.
- Серед її захоплень також малювання. Софія створює роботи у стилі попсюрреалізму й навіть виставляє їх на аукціонах. Отримані кошти вона спрямовує на підтримку дитячих медичних та реабілітаційних центрів, зокрема "Охматдиту" у Києві та "Мрії" у Львові.
- У 2023 році Софія здобула титул "Міс Україна" та увійшла до топ-40 учасниць на конкурсі "Міс Світу". Родина підтримувала її на цьому шляху, а батько від початку повномасштабного вторгнення служить у лавах ЗСУ.
- Дівчина розповідала, що планує розвивати власний бренд одягу та мріє долучатися до відбудови України після війни.