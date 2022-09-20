Співаки-зрадники досі задля своєї користі використовують звання народних артистів, але насправді не виправдовують ці титули. Тому в Мінкульті з'явилась ініціатива позбавляти таких зірок звань.

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Тіна Кароль про ініціативу Мінкульту

Виконавиця Тіна Кароль відреагувала на таку можливість. На її думку, зараз вчасно розставляти акценти та змінювати попередні рішення.

Нормальна ініціатива. Час змінився, є можливість розставити крапки над і, акценти. На те і є міністерство, щоб запроваджувати щось нове, щось змінювати та додавати, але також нагороджувати та позбавляти, якщо є за що. Чому б і ні,

– сказала Тіна Кароль.

Співачка зізналась, що всі регалії та звання їй важливі так само, як і її батькам. Тому вона не вважає, що ці титули – непотрібні.

"Зазвичай артисти кажуть, нащо це їм потрібно. Насправді для мене це важливо, і як для моїх батьків. Моя мама відчуває, що її дитина зробила щось особливе для держави. Коли я навчалася у музичному училищі, то отримувала стипендію Верховної Ради. Для мене як для студентки це було важливо, адже я була єдиною, хто її отримував. Так само й звання важливі по життю".

Коли забиратимуть звання в зірок-зрадників

Олександр Ткаченко повідомив, що він з командою вже працює над поправками в закон. Це дозволить позбавити зірок звання "народних артистів", якщо ті користуються титулом тільки заради своєї користі.

Це рішення він повідомив на тлі концертів зрадниці Ані Лорак. Співачка вирушила в тур Чехією та Німеччиною, а щоб зібрати більші зали та заробити грошенят, вона назвала себе "найтитулованішою співачкою в Україні". Однак проти її виступів бойкотують.