"Втекла з кадру через вогонь": Тіна Кароль мало не обпеклась на зйомках кліпу на Харківщині

Українська співачка Тіна Кароль нещодавно випустила кліп, що зняла в Харківській області. Та кадри з ролика знімалися непросто: було дуже холодно, а також зірка ледь не обпеклася.

Українська співачка Тіна Кароль днями презентувала першу музичну прем'єру з 24 лютого. Це пісня та відеоробота "Вільні. Нескорені".

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Тіна Кароль розповіла про зйомки кліпу

Знімання кліпу виконавиці проходили у Кварцовому кар'єрі Харківській області. Як виявилось, все проходило дуже непросто. Зокрема, в зірки нагрілась збруя й мало не обпекла її тіло.

Було холодно. Терпіти було не в змозі, це давило сильно. Треба було триматись, щоб ніхто не розслаблявся. Тримати дух команди, типу… Потім був вогонь, в мене нагрілась алюмінієва збруя. Почало пекти, я терпіла. Потім зрозуміла, що ще пару секунд і будуть опіки. Я втекла через вогонь з кадру, роздягаючись на ходу,

– зізналась Тіна Кароль.

"Треш, якщо чесно і боляче. Ми скінчили зйомку, бо я розревілась від цих фешн-тортур. Почало темніти й ми тупо одні в кар‘єрі, де хто завгодно міг бути (маю на увазі, звір). Не ок взагалі стало. Витримали, зняли, показали. Вийшов цікавий кліп", – додала артистка.

Тіна Кароль – "Вільні. Нескорені": дивіться відео онлайн

Згадала відпочинок у Намібії

Тіна Кароль також згадала неприємний інцидент, що стався минулого року під час її відпочинку в Намібії. Туди артистка поїхала з сином на різдвяні свята. У цей період вона також на дюнах знялась для глянцю.

"Звір який полює на тебе – це не прикольно. В Намібії я сиділа на дюні на пісках і співала, щось писала собі нове, нотувала в телефон, як прийшло смс від гіда. "За тобою шакал, не рухайся, я буду його гнати, не кричи", – пригадала співачка.