Украинская певица Тина Кароль на днях представила первую музыкальную премьеру с 24 февраля. Это песня и видеоработа "Свободные. Непокоренные".

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Тина Кароль рассказала о съемках клипа

Съемки клипа исполнительницы проходили в Кварцево карьере Харьковской области. Как выяснилось, все проходило очень непросто. В частности, у звезды нагрелась доспеха и чуть не обожгла ее тело.

Было холодно. Терпеть было не в состоянии, это давило сильно. Надо было держаться, чтобы никто не расслаблялся. Держать дух команды, типа… Потом был огонь, у меня нагрелась алюминиевые доспехи. Начало печь, я терпела. Потом поняла, что еще пару секунд и будут ожоги. Я убежала через огонь из кадра, раздеваясь на ходу,

– призналась Тина Кароль.

"Врешь, если честно и больно. Мы кончили съемку, потому что я разревелась от этих фэшн-пыток. Начало темнеть и мы тупо одни в карьере, где кто угодно мог быть (имею в виду, зверь). Не ок вообще стало. Выдержали, сняли, показали. Получился интересный клип", – добавила артистка.

Тина Кароль – "Свободные. Непокоренные": смотрите видео онлайн

Вспомнила отдых в Намибии

Тина Кароль также вспомнила неприятный инцидент, произошедший в прошлом году во время ее отдыха в Намибии. Туда артистка уехала с сыном на рождественские праздники. В этот период она также на дюнах снялась для глянца.

"Зверь охотящийся на тебя - это не прикольно. В Намибии я сидела на дюне на песках и пела, что-то писала себе новое, записывала в телефон, как пришло смс от гида. "За тобой шакал, не двигайся, я буду его гнать, не кричи"", – вспомнила певица.