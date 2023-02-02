У Ліверпулі відкрили реєстрацію волонтерів на Євробачення: як туди потрапити

Вже у травні 2023 року прогримить міжнародний пісенний конкурс Євробачення. Ця подія щороку стає місцем, де збираються тисячі іноземців з різних країн. Тому, аби все пройшло вдало, потрібна неабияка команда. І ви можете стати її частинкою.

Волонтерська програма на Євробачення-2023 у Ліверпулі вже офіційно відкрита. Організатори запрошують до роботи на різні періоди часу близько 500 волонтерів, які працюватимуть вже з вівторка 25 квітня до понеділка 15 травня.

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Залишилося трохи більш як три місяці до того, коли Ліверпуль захопить один із найбільших музичних конкурсів у світі, команда міста-господаря Євробачення хоче, щоб ви взяли участь. Гарантуємо захопливий досвід, який поєднує наполегливу роботу та веселощі, а також де волонтери матимуть можливість поспілкуватися з людьми з різного походження й отримати навички у цьому шляху,

– заявляють організатори Євробачення.

Хто може стати волонтером Євробачення-2023

Щоб подати заявку, волонтери повинні мати не менше 18 років, бути доброзичливими, відкритими і добре знати місцевість.

Важливим бонусом стане володіння англійської мови, адже конкурс є міжнародним і там слід очікувати гостей з різних країн світу.

Важливо мати право на волонтерство у Великій Британії та бути готовими для кількох волонтерських змін.

Охочі, які мають намір стати волонтерами, але живуть за межами країни, повинні мати робочу візу.

Організатори наголошують, що важливим моментом Євробачення-2023 є те, щоб створити різноманітну та інклюзивну волонтерську команду з поєднанням місцевих волонтерів і волонтерів, які знають українську мову та культуру. За їхніми словами, волонтери будуть розташовані:

в центрі міста;

в туристичному інформаційному центрі в Liverpool ONE;

у Eurovision Village на Pier Head;

на ключових транспортних вузлах.

Серед обов'язків волонтерів будуть сканування квитків на заходи, зустріч і привітання відвідувачів або вітання артистів у зонах за лаштунками Євробачення. Звернемо увагу, що волонтери не будуть працювати на майданчику M&S Bank Arena, де відбудеться пісенний конкурс Євробачення.

Кінцевий термін подачі заявок – опівночі, вівторок, 14 лютого. Відправити заявку на волонтерство та ознайомитися з різними ролями волонтерів ви можете тут

Нагадаємо, що конкурс Євробачення відбудеться 9 та 11 травня – перші два півфінали, і 13 травня – фінал змагання. Захід проведуть у британському Ліверпулі, хоч перемога торік дісталась Україні. Конкурс перенесли в іншу країну через повномасштабну війну, яку розпочала Росія. Україну цьогоріч представлятиме гурт TVORCHI.