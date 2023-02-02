Волонтерская программа на Евровидение-2023 в Ливерпуле официально открыта. Организаторы приглашают на разные периоды времени около 500 волонтеров, которые будут работать уже со вторника 25 апреля до понедельника 15 мая.

К слову Мэр Киева Кличко поблагодарил Ливерпуля, принимающего Евровидение-2023 вместо Украины

Осталось чуть более трех месяцев до того, как Ливерпуль захватит один из самых больших музыкальных конкурсов в мире, команда города-хозяина Евровидения хочет, чтобы вы приняли участие. Гарантируем увлекательный опыт, который сочетает упорную работу и веселье, а также где волонтеры смогут пообщаться с людьми из разного происхождения и получить навыки на этом пути,

– заявляют организаторы Евровидения.

Кто может стать волонтером Евровидения-2023

Чтобы подать заявку, волонтеры должны быть не менее 18 лет, быть доброжелательными, открытыми и хорошо знать местность.

Важным бонусом станет владение английским языком, ведь конкурс международный и там следует ожидать гостей из разных стран мира.

Важно иметь право на волонтерство в Великобритании и быть готовым к нескольким волонтерским изменениям.

Желающие, которые намерены стать волонтерами, но живут за пределами страны, должны иметь рабочую визу.

Организаторы отмечают, что важным моментом Евровидения-2023 является создание разнообразной и инклюзивной волонтерской команды с сочетанием местных волонтеров и волонтеров, знающих украинский язык и культуру. По их словам, волонтеры будут расположены:

в центре города;

в туристическом информационном центре в Liverpool ONE;

в Eurovision Village на Pier Head;

на ключевых транспортных узлах

Среди обязанностей волонтеров будут сканирование билетов на мероприятия, встречу и поздравление посетителей или поздравление артистов в зонах за кулисами Евровидения. Обратим внимание, что волонтеры не будут работать на площадке M&S Bank Arena, где состоится песенный конкурс Евровидения

Важно! Конечный срок подачи заявок – в полночь, вторник, 14 февраля. Отправить заявку на волонтерство и ознакомиться с разными ролями волонтеров вы можете здесь.

Напомним, что конкурс Евровидения состоится 9 и 11 мая – первые два полуфинала, и 13 мая – финал соревнования. Мероприятие проведут в британском Ливерпуле, хотя победа в прошлом году досталась Украине. Конкурс перенесли в другую страну из-за полномасштабной войны, которую начала Россия. Украину в этом году будет представлять группа TVORCHI.