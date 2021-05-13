Позитив зізнався, як відреагував на публічну заяву ексдружини про розлучення

Олексій Завгородній (Позитив) нещодавно підтвердив інформацію, що розлучається з дружиною Анею. Він поділився, що оголошення про розставання вони узгодили вдвох.

Український артист поділився, що неодноразово обговорював тему розлучення зі своєю колишньою дружиною та як це подати світові. Тому вдвох узгодили те, що про їхнє розставання Анна оголосить в одному з випусків шоу Насті Каменських "Девочки рулят".

До слова Офіційно: Позитив з "Время и Стекло" розлучився з дружиною

"Вона мене звичайно ж попередила, в тому, що "я збираюся це зробити ось так". Я не зовсім прихильник хайпу і таких речей. Це дійсно був дуже милий випуск і мені він дуже сподобався. Аня мені розповіла, про що вона буде говорити. Мені не варто було щось додавати, бо вона все сказала правильно. Це наша загальна думка така", – прокоментував Позитив.

Чоловік також розповів, що навіть після завершення шлюбу їм довелось зберегти теплі стосунки. Вони продовжують спілкуватись та підтримувати зв'язок, оскільки мають багато спільних друзів. Зокрема, Настю Каменських, яка є дружиною "шефа" Позитива – Потапа, а також подругою Анни Завгородньої.

Чи має Позитив новий роман?

У розмові з журналістами виконавець додав, що наразі холостякує.