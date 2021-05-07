Чоловік Катерини Кухар поділився історією, яка сталась вже доволі давно. Тоді Олександр Стоянов навмисно зламав собі руку, щоб залишитися з коханою.
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Олександр Стоянов розповів про травму заради кохання
Танцівник не хотів їхати на гастролі, однак вибору в нього не було. Тому він вирішив навмисне травмуватися.
"Це історія кохання і дурості юнацької. Мені потрібно було їхати на гастролі, я не хотів, але це потрібно було зробити в наказовому порядку. А у мене ейфорія, любов. І я подумав: якщо не можна відмовитися, то доведеться зробити так, щоб мене не взяли", – розповів Олександр Стоянов.
За словами чоловіка судді "Танців з зірками", у нього були міцні кістки. Та Стоянов зміг пошкодити собі сухожилля і зв'язки.
Спочатку бив об бетонний кут. Потім стало боляче, обмотав рушником – під окріп. У мене ж радники, 10 пацанів в роздягальні. Нічого не спрацьовує. Потім пішов на репетицію, роблю пірует і такий спеціально об кут рояля,
– зізнався Олександр Стоянов.
Танцівник добився свого і все-таки вирушив до лікаря, а не на гастролі.
Інтерв'ю з Олександром Стояновим: дивіться відео онлайн
Стосунки Катерини Кухар та Олександра Стоянова
- Зіркова пара закрутила роман більше як 10 років тому. У 2014 році вони обвінчалися в церкві, а 2018 – узаконили стосунки в США.
- Минулого року Катерина та Олександр зіграли весільну церемонію під час прямого ефіру проєкту "Танці з зірками", де Катерина є однією з суддів.
- Подружжя виховує двох дітей – сина Тимура та доньку Анастасію.