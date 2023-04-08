"Величезна шафа на ніжках": Оля Полякова показала себе у найбільшій вазі – несподівані фото
Джерело:"Дорослі дівчатка"
Українська співачка Оля Полякова вперше показала свої фото у найбільшій вазі. Артистка розповіла, коли набрала 22 кілограми й поділилась світлинами з того періоду.
Співачка Оля Полякова не завжди була худою та стрункою, про що зізналась в новому випуску з Машею Єфросиніною. Вона набрала вагу після другої вагітності.
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Оля Полякова у найбільшій вазі
Виконавиця розповіла, що важила 86 кілограмів після того, як народила другу доньку Алісу. Це був 2011 рік – тоді Олю Полякову ще не знали як зірку.
Коли я народила Алісу, я важила плюс 22 кілограми. Я мала вигляд, як величезна шафа на ніжках,
– поділилась артистка.
Оля Полякова / Скриншот з відео
Оля Полякова згадала, що у той період автор Віталій Таран надіслав їй пісню "Шльопки", але співачка вирішила, що цей трек їй не підходить. Але після початку співпраці з новим продюсером саме ця пісня зробила її суперзіркою.
"Мені приходить на пошту пісня, яка називається "Шльопки". Слухаю я ці шльопки й думаю, яка дебільна пісня. Я ще не чула гіршої пісні, ніж ця. Я сказала ні. Через рік, коли я не була такою жирною, я почала співати. Одного разу Ясинський шукав для мене суперхіт. І Міша приносить мені пісню й каже: "Я знайшов суперхіт для нас". Я кажу: "Я від неї відмовилася рік тому". Він каже: "Дурепа, що відмовилася. Ми її робитимемо"", – згадала Полякова.