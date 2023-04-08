Співачка Оля Полякова не завжди була худою та стрункою, про що зізналась в новому випуску з Машею Єфросиніною. Вона набрала вагу після другої вагітності.

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Оля Полякова у найбільшій вазі

Виконавиця розповіла, що важила 86 кілограмів після того, як народила другу доньку Алісу. Це був 2011 рік – тоді Олю Полякову ще не знали як зірку.

Коли я народила Алісу, я важила плюс 22 кілограми. Я мала вигляд, як величезна шафа на ніжках,

– поділилась артистка.



Оля Полякова / Скриншот з відео

Оля Полякова / Скриншот з відео

Нагадаємо, у найбільшій вазі себе також показувала блогерка Даша Квіткова. Під час вагітності вона набрала близько 30 кілограмів і важила – 83. Та після пологів інфлюенсерка почала інакше харчуватись і займатись спортом. До схуднення Даші добавився і стрес, тож зараз вона важить близько 50 кілограмів.

Оля Полякова згадала, що у той період автор Віталій Таран надіслав їй пісню "Шльопки", але співачка вирішила, що цей трек їй не підходить. Але після початку співпраці з новим продюсером саме ця пісня зробила її суперзіркою.

"Мені приходить на пошту пісня, яка називається "Шльопки". Слухаю я ці шльопки й думаю, яка дебільна пісня. Я ще не чула гіршої пісні, ніж ця. Я сказала ні. Через рік, коли я не була такою жирною, я почала співати. Одного разу Ясинський шукав для мене суперхіт. І Міша приносить мені пісню й каже: "Я знайшов суперхіт для нас". Я кажу: "Я від неї відмовилася рік тому". Він каже: "Дурепа, що відмовилася. Ми її робитимемо"", – згадала Полякова.