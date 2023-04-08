Певица Оля Полякова не всегда была худой и стройной, о чем призналась в новом выпуске с Машей Ефросининой. Она набрала вес после второй беременности.
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Оля Полякова в самом большом весе
Исполнительница рассказала, что весила 86 килограммов после того, как родила вторую дочь Алису. Это был 2011 год – тогда Олю Полякову еще не знали как звезду.
Когда я родила Алису, я весила плюс 22 килограмма. Я выглядела как огромный шкаф на ножках,
– поделилась артистка.
Оля Полякова / Скриншот с видео
Оля Полякова / Скриншот с видео
Оля Полякова вспомнила, что в тот период автор Виталий Таран направил ей песню "Шлепки", но певица решила, что этот трек ей не подходит. Но после начала сотрудничества с новым продюсером именно эта песня сделала ее суперзвездой.
"Мне приходит на почту песня, которая называется "Шлепки". Слушаю я эти шлепки и думаю, какая дебильная песня. Я еще не слышала худшей песни, чем эта. Я сказала нет. Через год, когда я не была такой жирной, я начала петь. Однажды Ясинский искал для меня суперхит. И Миша приносит мне песню и говорит: "Я нашел суперхит для нас". Я говорю: "Я от нее отказалась год назад". Он говорит: "Дура, что отказалась. Мы будем ее делать"", – вспомнила Полякова.