Леся Нікітюк та Даша Астаф'єва приготували борщ для захисників: святкові фото

Раніше грудень розпочинався з новорічних корпоративів, а тепер кожен намагається зробити щось для покращення настрою нашим захисникам. Леся Нікітюк і Даша Астаф'єва у святковій атмосфері приготували для них борщ.

Раніше у цей час знаменитості починали готуватися до новорічних свят. Вони прикрашали будинки, встановлювали ялинки, готували святкове меню та насолоджувалися казковим періодом. Цього року все зовсім по-іншому.

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Як Нікітюк та Астаф'єва готували борщ для військових

В українському шоу-бізнесі зараз мало розважальних програм, концертів, прямих ефірів. Бо всі об'єдналися, щоб допомагати нашим захисникам наближати перемогу. Ведуча Леся Нікітюк і співачка Даша Астаф'єва поєднали приємне з корисним – зняли новорічний випуск програми для ютубу і приготували борщ і пампушки для наших захисників і захисниць.

У своєму фотоблогу Леся опублікувала кілька світлин, на яких разом з колегою зображена на кухні. Локацію зйомки і приготування смаколиків прикрасили новорічними декораціями. Однак вогників на ялинці не було – для економії електроенергії.

Для перегляду всіх фото гортайте направо:

Даша Астаф'єва готувала пампушки в обтислій зеленій твідовій сукні з надзвичайно спокусливим декольте. Волосся зібрала у красиву зачіску, а на обличчі зробила макіяж з чорними стрілками на повіках і нюдовою помадою на губах.

Леся Нікітюк постала перед камерою у світлих блакитних джинсах і коричневому кардигані. Волосся також зібрала зверху, а в макіяжі додала блискіток. Довершила аутфіт стильними прикрасами.

Зазначимо, світ вже готується до святкування Різдва. У Білому домі встановили десятки ялинок та інших масштабних святкових декорацій. Як прикрасили президентську резиденцію – дивіться тут.