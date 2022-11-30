Ранее в это время знаменитости начинали готовиться к новогодним праздникам. Они украшали дома, устанавливали елки, готовили праздничное меню и наслаждались сказочным периодом. В этом году все совсем по-другому.

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Как Никитюк и Астафьева готовили борщ для военных

В украинском шоу-бизнесе сейчас мало развлекательных программ, концертов, прямых эфиров. Все объединились, чтобы помогать нашим защитникам приближать победу. Ведущая Леся Никитюк и певица Даша Астафьева объединили приятное с полезным – сняли новогодний выпуск программы для ютуба и приготовили борщ и пончики для наших защитников и защитниц.

В своем фотоблоге Леся опубликовала несколько фотографий, на которых вместе с коллегой изображена на кухне. Локацию съемки и приготовления вкусностей украсили новогодними декорациями. Однако огоньков на елке не было – для экономии электроэнергии.

Для просмотра всех фото пролистывайте направо:

Даша Астафьева готовила пончики в обжатом зеленом твидовом платье с необычайно соблазнительным декольте. Волосы собрала в красивую прическу, а на лице сделала макияж с чёрными стрелками на веках и чудесной помадой на губах.

Леся Никитюк предстала перед камерой в светлых голубых джинсах и коричневом кардигане. Волосы также собрала сверху, а в макияже добавила блесток. Довершила аутфит стильными украшениями.

Отметим, что мир уже готовится к празднованию Рождества. В Белом доме установили десятки елок и других масштабных праздничных декораций. Как украсили президентскую резиденцию – смотрите здесь.