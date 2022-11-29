Тепер у Білому домі до Різдва готові. Щороку декорації вражають красою та машстабністю. Минулого року ялинки прикрасили гірляндами голубів і зірок, а цього року додали нової родзинки.

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Різдвяні декорації Білого дому

Головними героями різдвяних декорацій цього року стали домашні улюбленці Байденів – собака Коммандор та кішка Віллоу. Зазначимо, що вона стала першою кішкою у президентській резиденції за останні 13 років. Їх можна побачити одразу в кількох святкових композиціях.

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Головну ялинку встановили в центрі Овального кабінету. І прикрасили її синьо-золотистими іграшками. Кожна з кімнат має свою кольорову гаму святкових композицій, які щороку обирають найкращі декоратори США.

Офіційна різдвяна ялинка Білого дому – центральний елемент святкового сезону – має висоту 18,5 футів (5,6 метра – 24 канал) у Блакитній кімнаті. Ялинку прикрашають зроблені вручну зображення офіційних птахів з усіх 57 штатів, територій і округу Колумбія, щоб відобразити цьогорічну тему "Ми, люди",

– пояснили в Білому домі.

Нагадаємо, ще на початку листопада ялинку прикрасила нідерландська модель Ромі Стрейд. Святковий настрій знаменитість вирішила створити задовго до Різдва.