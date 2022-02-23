Як не збожеволіти, – Маша Єфросиніна про те, як бореться з панікою на тлі загрози

Українська телеведуча Маша Єфросиніна зізналась, як бореться з тривожними настроями та панікою. Зірка виокремила кілька дієвих порад і поділилась ними з шанувальниками.

Через загрозу вторгнення Росії чимало українців піддаються панічним та тривожним настроям. Відома телеведуча Маша Єфросиніна зізналась, що так само бореться з тривогою і дала кілька порад, як цьому протидіяти.

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Поради як зберігати спокій від Маші Єфросиніної

Телеведуча поділилась, що уважно слідкує за людьми. Й вирішила кожен день проживати, а не просто існувати у ньому. Для цього вона користується своїми методами.

Зводить до мінімуму занурення у новини

Маша Єфросиніна зізналась, що читає новини лише раз у день і не перед сном. Вона вважає, що про щось важливе вона й так дізнається одразу ж.

Працює зі страхами, панікою та агресією

"Над цим прямо треба працювати: ловити себе на цих станах і виводити з них чим завгодно – спорт, улюблена музика, книги, кіно, психотерапія, будь-яке забуте хобі – ось я спиці з клубком дістала", – зауважила ведуча.

Медитація

Зірка продовжує медитувати, щоб заспокоїтися та розслабитися.

Свої справи й рутина

Єфросиніна підкреслила, що робота для українця – не тільки забезпечення сім'ї, але й метод відволіктись та відчути, що життя не зупинилося.

Допомога іншим людям: зробіть будь-яку пожертву – ось на що хочете і як відчуваєте: армія, медицина, діти... Роблячи добрі справи, ми акумулюємо в собі енергію любові, таку необхідну нам і нашим рідним. Наші діти відчувають нашу тривогу, як би ми перед ними її не приховували!

– підкреслила зірка.

Майте план дій

"Так влаштована людська психіка: якщо ти розумієш, як діятимеш у критичній ситуації, то жити реально стає спокійніше та простіше! Хочете, ну зберіть тривожний рюкзак! Робіть взагалі все, що допомагає полегшити стан тривоги!", – поділилась Маша.

Більше виявляйте любов!

Наприклад, телеведуча намагається попри все посміхатися, обійматися та приділяти більше звичайної уваги тим, кого любить.



Маша Єфросиніна / Фото з інстаграму зірки

, Григорій Решетник також поділився методами, як зберігати спокій та відволікатися від тривожних новин. Він наголосив, що продовжує працювати над телепроєктами в Києві.

Нагадаємо, що Маша Єфросиніна зізнавалась, що не має плану виїзду з України, якщо трапиться найгірше. Зараз вона разом з чоловіком та дітьми залишається в Києві. Чіткої відповіді зірка досі не має.

Збройні сили України готові дати відсіч ворогу будь-якої миті, адже ми під надійним захистом наших військових. Міжнародні партнери підтримують Україну і підготували пакет нищівних економічних санкцій проти Росії. Тому навіть якщо Кремль наважиться піти у наступ – він отримає достойну відсіч.Зберігаймо спокій, читаймо перевірені новини та віримо в ЗСУ!



Як зберігати спокій на тлі загрози / Інфографіка 24 каналу

Текст публікації Маші Єфросиніної

Як не збожеволіти й жити далі?

Визнати очевидне: майбутнє ніхто не знає!

Я багато думаю, читаю та спостерігаю за проявами людей у ​​ці дні. І ось, що вирішила для себе: я хочу не існувати в кожному наступному дні, а проживати його, як би морально важко не було. Адже це моє життя, і проведені у глухій моральній ямі дні мені вже ніхто ніколи не поверне. Тому я:

Зводжу до мінімуму занурення у новини. Читаю їх один раз на день, і в жодному разі не перед сном. Погодьтеся, найстрашніше ми й так дізнаємося миттєво – для цього не обов'язково щохвилини відбивати у собі страх у численних телеграм каналах. Всі на mute.

Працюю зі своїми страхами та панікою. А ще з агресією на адресу людей, які зазнають негативу. Над цим прямо треба працювати: ловити себе на цих станах і виводити з них чим завгодно – спорт, улюблена музика, книги, кіно, психотерапія, будь-яке забуте хобі – ось я спиці з клубком дістала.

Медитація. Є чудовий сайт meditation.ua – там багато про це.

Продовжую займатися своїми справами та рутиною. Робота для кожного українця сьогодні – це забезпечення життя своєї сім'ї – у кого-небудь вона була: знімаєте ви розважальні шоу, зводите бухгалтерський облік або сидите за прилавком. Робота відволікає та дає відчуття, що життя не зупинилося.

Допомога іншим людям: зробіть будь-яку посильну пожертву – ось на що хочете і як відчуваєте: армія, медицина, діти... Роблячи добрі справи, ми акумулюємо в собі енергію любові, таку необхідну нам і нашим рідним. Наші діти відчувають нашу тривогу, щоб ми перед ними її не приховували!

Майте план дій. Так влаштована людська психіка: якщо ти розумієш, як діятимеш у критичній ситуації, то жити реально стає спокійніше та простіше! Хочете, ну зберіть тривожний рюкзак! Робіть взагалі все, що допомагає полегшити стан тривоги!

Більше виявляйте любов! Я намагаюся посміхатися, обійматися та приділяти більше звичайної уваги тим, кого люблю!