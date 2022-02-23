Из-за угрозы вторжения России многие украинцы поддаются паническим и тревожным настроениям. Известная телеведущая Маша Ефросинина призналась, что так же борется с тревогой, и дала несколько советов, как этому противодействовать.

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Советы как сохранять спокойствие от Маши Ефросининой

Телеведущая поделилась, что внимательно следит за проявлениями людей. И решила каждый день проживать, а не просто существовать в нем. Для этого она пользуется своими методами.

Сводит к минимуму погружение в новости

Маша Ефросинина призналась, что читает новости только раз в день и не перед сном. Она считает, что о чем-то важном она и так узнает сразу же.

Работает со страхами, паникой и агрессией

"Над этим прямо надо работать: ловить себя на этих состояниях и выводить из них чем угодно – спорт, любимая музыка, книги, кино, психотерапия, любое забытое хобби – вот я спицы с клубком достала", – отметила ведущая.

Медитация

Звезда продолжает медитировать, чтобы успокоиться и расслабиться.

Свои дела и рутина

Ефросинина подчеркнула, что работа для украинца – не только обеспечение семьи, но и метод отвлечься и почувствовать, что жизнь не остановилась.

Помощь другим людям: сделайте любое пожертвование – вот на что хотите и как чувствуете: армия, медицина, дети... Делая добрые дела, мы аккумулируем в себе энергию любви, столь необходимую нам и нашим родным. Наши дети чувствуют нашу тревогу, как бы мы перед ними ее ни скрывали!

– подчеркнула звезда.

Имейте план действий

"Так устроена человеческая психика: если ты понимаешь, как будешь действовать в критической ситуации, то жить реально становится спокойнее и проще! Хотите, ну соберите тревожный рюкзак! Делайте вообще все, что помогает облегчить состояние тревоги!" – поделилась Маша.

Больше проявляйте любовь!

Например, телеведущая старается несмотря ни на что улыбаться, обниматься и уделять больше обычного внимания тем, кого любит.



Маша Ефросинина / Фото из инстаграма звезды

Заметим, Григорий Решетник также поделился методами, как сохранять спокойствие и отвлекаться от тревожных новостей. Он отметил, что продолжает работать над телепроектами в Киеве.

Напомним, что Маша Ефросинина признавалась, что не имеет плана выезда из Украины, если случится худшее. Сейчас она вместе с мужем и детьми остается в Киеве. Четкого ответа звезда до сих пор не имеет.

Важно! Вооруженные силы Украины готовы дать отпор враг в любой момент, ведь мы под надежной защитой наших военных. Международные партнеры поддерживают Украину и подготовили пакет сокрушительных экономических санкций против России. Поэтому даже если Кремль решится пойти в наступление – он получит достойный отпор. Сохраняем спокойствие, читаем проверенные новости и верим в ВСУ!



Как сохранять спокойствие на фоне угрозы / инфографика 24 канала

Текст публикации Маши Ефросининой

Как не сойти с ума и жить дальше?

Признать очевидное: будущее никто не знает!

Я много думаю, читаю и наблюдаю за проявлениями людей в эти дни. И вот, что решила для себя: я хочу не существовать в каждом следующем дне, а проживать его, как бы морально тяжело ни было. Ведь это моя жизнь, и проведенные в глухой моральной яме дни мне уже никто никогда не вернет. Поэтому я:

Свожу к минимуму погружение в новости. Читаю их один раз в день, и ни в коем случае не перед сном. Согласитесь, самое страшное мы и так узнаем мгновенно – для этого не обязательно поминутно отражать в себе страх в многочисленных телеграмм каналах. Все на mute.

Работаю со своими страхами и паникой. А еще с агрессией в адрес людей, испытывающих негативы. Над этим прямо надо работать: ловить себя на этих состояниях и выводить из них чем угодно – спорт, любимая музыка, книги, кино, психотерапия, любое забытое хобби – вот я спицы с клубком достала.

Медитация. Есть замечательный сайт meditation.ua – там много об этом.

Продолжаю заниматься своими делами и рутиной. Работа для каждого украинца сегодня – это обеспечение жизни своей семьи – у кого-нибудь она была: снимаете вы развлекательные шоу, сводите бухгалтерский учет или сидите за прилавком. Работа отвлекает и дает ощущение, что жизнь не остановилась.

Помощь другим людям: сделайте любое посильное пожертвование – вот на что хотите и как чувствуете: армия, медицина, дети... Делая добрые дела, мы аккумулируем в себе энергию любви, столь необходимую нам и нашим родным. Наши дети чувствуют нашу тревогу, чтобы мы перед ними ее ни скрывали!

Имейте план действий. Так устроена человеческая психика: если ты понимаешь, как будешь действовать в критической ситуации, то жить реально становится спокойнее и проще! Хотите, ну соберите тревожный рюкзак! Делайте вообще все, что помогает облегчить состояние тревоги!

Больше проявляйте любовь! Я стараюсь улыбаться, обниматься и уделять больше обычного внимания тем, кого люблю!