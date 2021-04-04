Надя Дорофеєва і Дантес поділилися, як проводять час із сусідом Монатіком

Зіркове подружжя Наді Дорофеєвої та Дантеса живуть неподалік від Монатіка, а тому часто разом проводять час. Пара поділилась, що вони переглядають фільми, граються з дітьми та просто спілкуються.

Українським співакам Наді Дорофеєвій й Дантесу та Монатіку пощастило жити по сусідству. На вечірці, яку влаштував артист на честь свого 35-річчя, зіркові гості розповіли, як вони влаштовують домашні посиденьки.

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Як проводить час Монатік із сусідами

Володимир Дантес розповів, що часто заходить в гості до друга-артиста. Вони розважаються та проводять час разом із сім'ями.

Ми граємо в ігри з його дітьми, з дружиною. Ми трішечки випиваємо, так, це буває. Дивимося фільми, ми балакаємо просто про все,

– розповів співак.

Натомість Надя Дорофеєва уточнила, що її чоловік з Монатіком можуть випити занадто багато алкоголю: "Ти сказав так скромненько: "Трішечки випиваємо". Наступного дня кажуть одне одному: "Як ти почуваєшся?", – "Та щось не дуже". І вони жаліються".

Також знаменитість додала, що колегам так подобається проводити час разом, що потім вона вимушена за руку забирати чоловіка додому.

Інтерв'ю з Надею Дорофеєвою та Монатіком: дивіться відео онлайн

Монатіку виповнилось 35 років