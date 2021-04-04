Надя Дорофеєва і Дантес поділилися, як проводять час із сусідом Монатіком
Зіркове подружжя Наді Дорофеєвої та Дантеса живуть неподалік від Монатіка, а тому часто разом проводять час. Пара поділилась, що вони переглядають фільми, граються з дітьми та просто спілкуються.
Джерело:"Світське життя"
Українським співакам Наді Дорофеєвій й Дантесу та Монатіку пощастило жити по сусідству. На вечірці, яку влаштував артист на честь свого 35-річчя, зіркові гості розповіли, як вони влаштовують домашні посиденьки.
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Як проводить час Монатік із сусідами
Володимир Дантес розповів, що часто заходить в гості до друга-артиста. Вони розважаються та проводять час разом із сім'ями.
Ми граємо в ігри з його дітьми, з дружиною. Ми трішечки випиваємо, так, це буває. Дивимося фільми, ми балакаємо просто про все,
– розповів співак.
Натомість Надя Дорофеєва уточнила, що її чоловік з Монатіком можуть випити занадто багато алкоголю: "Ти сказав так скромненько: "Трішечки випиваємо". Наступного дня кажуть одне одному: "Як ти почуваєшся?", – "Та щось не дуже". І вони жаліються".
Також знаменитість додала, що колегам так подобається проводити час разом, що потім вона вимушена за руку забирати чоловіка додому.
Інтерв'ю з Надею Дорофеєвою та Монатіком: дивіться відео онлайн
Монатіку виповнилось 35 років
- Нагадаємо, що з нагоди дня народження мультиартист влаштував розкішну вечірку, куди запросив колег.
- Серед знаменитостей, які приїхали на свято до Монатіка, були Катерина Кухар та Олександр Стоянов, Юлія Саніна та Вал Бебко, Надя Дорофєєва та Володимир Дантес, Ніна Матвієнко, Влад Яма та його дружина Ліліана.
- Перед цим артиста з днем народження зворушливо привітала його дружина та безліч друзів.
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