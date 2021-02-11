Зірковий фотограф Ростислав Ріпка презентував фотоальбом під назвою "Аркур. Натхнення", на сторінках якого постали знамениті українки: Маша Єфросиніна, Аделіна Делі, Тоня та Ніна Матвієнко, Ірма Вітовська, Алла Мазур та інші. Фотограф зазначає, що аналогів книги в Україні ще немає.

Фотопроєкт у французькому стилі Ріпка підготував до 15-річчя своєї творчої діяльності. Книгу чоловік присвятив жіночій красі. Меценаткою фотопроєкту стала Світлана Мацола, а книга готувалась до друку близько року.

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Українські зірки на розкішних портретах

Знімки з фотокниги виконані у чорно-білих кольорах, натхненні французьким стилем Аркур, якому вже понад 80 років. Його особливість полягає у тому, що митець поєднує кінематограф і мистецтво за допомогою світла і тіней. Саме тому портрети знаменитостей вийшли такими реалістичними та проникливими. Для усіх знімків були застосовані "матова і глянцева ламінації, технологія Даутону, а у Швеції був замовлений спеціальний білий матовий папір, який не створює відблисків".



Ростислав Ріпка презентував книгу "Аркур. Натхнення" / Пресслужба "1+1"

37 найвідоміших українських жінок телебачення, музики, кіно, спорту взяли участь у фотосесії та прикрасили обкладинки нової книги. До прикладу, Маша Єфросиніна фотографувалась в образі легендарної Одрі Гепберн. А от Ірма Вітовська приміряла два образи – кінодіва і голлівудський стайл.

Делі, Матвієнки, Єфросиніна, Вітовська і Данилевська у проєкті "Аркур. Натхнення" / Фото Ростислава Ріпки, пресслужба "1+1"