У той час, як більша частина шоу-бізнесу відпочиває за кордоном на елітних курортах, Маша Єфросиніна з сім'єю проводить зимові канікули в Україні. У сніжний день ведуча влаштувала зимову прогулянку з чоловіком і сином та навіть прикрасила ялинку поблизу будинку.

Маша Єфросиніна – чи не єдина українська знаменитість, яка ані 2020 року в період розпалу пандемії коронавірусу, ані на час локдауну в країні не відправилась у відпустку на закордонний курорт. Власним прикладом телезірка доводить, що яскраво та весело проводити час можна й в межах України. З нагоди першого снігу в новому році ведуча влаштувала сімейну прогулянку та показала кумедні фото в інстаграмі.

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У Маші Єфросиніної росте 6-річний син Олександр, тому батьки активно проводять час з малюком. На території заміського комплексу, де розташований розкішний будинок зірки, сім'я влаштувала катання на санках. Варто зазначити, що в захваті від розваги був не тільки Сашко, а й ведуча, яка й сама з'їжджала з гірки.

Схоже, у родині досі панує новорічний настрій, адже після різдвяних свят вони прикрасили величезну ялинку, яка росте неподалік від будинку. Зимову красуню, вкриту снігом, оздобили дощиком та ялинковими іграшками. Креативна ідея виникла в сина знаменитості.

Зимові фото Маші Єфросиніної з чоловіком і сином

На тлі величезної прикрашеної ялинки Маша Єфросиніна позувала з коханим Тимуром і сином Олександром. Для зйомки вони довершили повсякденні образи новорічними аксесуарами. Чоловік ведучої перевтілився у Діда Мороза з червоною шапкою і білою бородою, а сама зірка підібрала корону зі срібного дощику та помаранчеве боа.

На зимову прогулянку Маша Єфросиніна одягла пуховик лавандового кольору, штани, чоботи, рукавиці та шапку винного кольору. Телезірка відпочивала з сім'єю без макіяжу, продемонструвавши 1,4-мільйонній аудиторії природну красу та свіжість.



Маша Єфросиніна з чоловіком і сином / Фото Instagram / @mashaefrosinina



Маша Єфросиніна / Фото Instagram / @mashaefrosinina