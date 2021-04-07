Як Кім Кардашян відреагувала на новину про статус мільярдерки: спокусливі фото
Американська реаліті-зірка Кім Кардашян 6 квітня офіційно набула статусу мільярдерки згідно з рейтингом Forbes. Офіційно жінка жодної реакції не дала, але її нові пікантні фото можуть лише підтверджувати захват та радість від новини.
Джерело:інстаграм Кім Кардашян
Зараз жінка відпочиває із сестрами та чотирма дітьми на березі океану. Там знаменитість відновлюється в час шлюборозлучного процесу та насолоджується сімейним відпочинком. Не забуває зірка і про спокусливі фото, які щоразу публікує в інстаграмі.
До слова Кім Кардашян поплавала з дітьми в крихітному бікіні на зав'язках
Після того, як ввечері 6 квітня оприлюднили річний список мільярдерів світу, там можна було побачити й ім'я Кім Кардашян. Статки зірки зросли до 1 мільярда завдяки її особистим брендам KKW Beauty та Skims. Незадовго після цього Кім залишила в інстаграмі пару фотографій, на яких щасливо "грається" з водою на березі океану та демонструє пишні випнуті груди у коричневому купальнику.
Кім Кардашян по-своєму відреагувала на новину про Forbes / Фото з інстаграму зірки
"Блаженство", – написала під фото Кім.
Сексуальна Кім Кардашян / Фото з інстаграму Кім Кардашян
Реакція фанатів
Фанати не втримались і засипали її коментарями, у яких ще раз нагадали зірці про її новий статус:
- "Блаженство мільярдерки";
- "Краєвиди мільярдерки";
- Мільярдерка-Кім";
- "Королева-мільярдерка";
- "Міс мільярдерка! Вітаю".
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