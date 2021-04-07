Американська реаліті-зірка Кім Кардашян 6 квітня офіційно набула статусу мільярдерки згідно з рейтингом Forbes. Офіційно жінка жодної реакції не дала, але її нові пікантні фото можуть лише підтверджувати захват та радість від новини.

Зараз жінка відпочиває із сестрами та чотирма дітьми на березі океану. Там знаменитість відновлюється в час шлюборозлучного процесу та насолоджується сімейним відпочинком. Не забуває зірка і про спокусливі фото, які щоразу публікує в інстаграмі.

До слова Кім Кардашян поплавала з дітьми в крихітному бікіні на зав'язках

Після того, як ввечері 6 квітня оприлюднили річний список мільярдерів світу, там можна було побачити й ім'я Кім Кардашян. Статки зірки зросли до 1 мільярда завдяки її особистим брендам KKW Beauty та Skims. Незадовго після цього Кім залишила в інстаграмі пару фотографій, на яких щасливо "грається" з водою на березі океану та демонструє пишні випнуті груди у коричневому купальнику.



Кім Кардашян по-своєму відреагувала на новину про Forbes / Фото з інстаграму зірки

"Блаженство", – написала під фото Кім.



Сексуальна Кім Кардашян / Фото з інстаграму Кім Кардашян

Реакція фанатів

Фанати не втримались і засипали її коментарями, у яких ще раз нагадали зірці про її новий статус: