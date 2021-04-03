У розпал шлюборозлучного процесу світська левиця Кім Кардашян відправилася у відпустку до океану з чотирма дітьми. Разом вони поплавали в озері серед тропічного лісу. Для релаксу зіркова матуся обрала крихітне чорне бікіні.

У мережі 40-річна Кім Кардашян показала активний відпочинок з дітьми. Разом з 7-річною Норт вона стрибала з пірсу в кришталево чисте озеро, однак навіть для такої екстримальної розваги обрала спокусливе вбрання. Поряд з нащадками знаменитість з'явилася в пікантному бікіні, в якому ледь втримала пишні груди.

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Крихітний чорний купальник на зав'язках звабливо підкреслював великий бюст Кім Кардашян, а стрінги виділяли апетитні стегна та ліню талії. Перед камерою модель позувала так, щоб засвітити струнку талію та підтягнуті ніжки. Неможливо не помітити, що після розриву з Каньє Вестом зірка стала помітно стрункішою.

Додамо, що блогерка фотографувалася без косметики. Вона показала 212-мільйонній аудиторії обличчя без макіяжу, еротично поправляючи мокре волосся. З аксесуарів на ній були лише золоті підвіски.

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