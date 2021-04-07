Американская реалити-звезда Ким Кардашян 6 апреля официально получила статус миллиардерши согласно рейтингу Forbes. Официально женщина никакой реакции не дала, но ее новые пикантные фото могут только подтверждать восторг и радость от новости.

Сейчас женщина отдыхает с сестрами и четырьмя детьми на берегу океана. Там знаменитость восстанавливается во время бракоразводного процесса и наслаждается семейным отдыхом. Не забывает звезда и о соблазнительных фото, которые каждый раз публикует в инстаграме.

К слову Ким Кардашян поплавала с детьми в крошечном бикини на завязках

После того, как вечером 6 апреля обнародовали летний список миллиардеров мира, там можно было увидеть и имя Ким Кардашян. Состояние звезды выросло до 1 миллиарда благодаря ее личным брендам KKW Beauty и Skims. Вскоре после этого Ким оставила в инстаграме пару фотографий, на которых счастливо "играет" с водой на берегу океана и демонстрирует пышную выпяченную грудь в коричневом купальнике.



Ким Кардашян по-своему отреагировала на новость о Forbes / Фото из инстаграма звезды

"Блаженство", – написала под фото Ким.



Сексуальная Ким Кардашян / Фото из инстаграма Ким Кардашян

Реакция фанатов

Фанаты не удержались и засыпали ее комментариями, в которых еще раз напомнили звезде о ее новом статусе: