Как Ким Кардашян отреагировала на новость о статусе миллиардерши: соблазнительные фото
Американская реалити-звезда Ким Кардашян 6 апреля официально получила статус миллиардерши согласно рейтингу Forbes. Официально женщина никакой реакции не дала, но ее новые пикантные фото могут только подтверждать восторг и радость от новости.
Источник:инстаграм Ким Кардашян
Сейчас женщина отдыхает с сестрами и четырьмя детьми на берегу океана. Там знаменитость восстанавливается во время бракоразводного процесса и наслаждается семейным отдыхом. Не забывает звезда и о соблазнительных фото, которые каждый раз публикует в инстаграме.
К слову Ким Кардашян поплавала с детьми в крошечном бикини на завязках
После того, как вечером 6 апреля обнародовали летний список миллиардеров мира, там можно было увидеть и имя Ким Кардашян. Состояние звезды выросло до 1 миллиарда благодаря ее личным брендам KKW Beauty и Skims. Вскоре после этого Ким оставила в инстаграме пару фотографий, на которых счастливо "играет" с водой на берегу океана и демонстрирует пышную выпяченную грудь в коричневом купальнике.
Ким Кардашян по-своему отреагировала на новость о Forbes / Фото из инстаграма звезды
"Блаженство", – написала под фото Ким.
Сексуальная Ким Кардашян / Фото из инстаграма Ким Кардашян
Реакция фанатов
Фанаты не удержались и засыпали ее комментариями, в которых еще раз напомнили звезде о ее новом статусе:
- "Блаженство миллиардерши";
- "Пейзажи миллиардерши";
- "Миллиардерша-Ким";
- "Королева-миллиардерша";
- "Мисс миллиардерша! Поздравляю".
Поделиться новостью