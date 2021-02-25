Як герцоги Кембриджські ставляться до виходу інтерв'ю Меган та Гаррі

Більше ніж за тиждень у США вийде інтерв'ю з Опрою Вінфрі, де Меган Маркл та принц Гаррі відверто розкажуть про своє життя. Стало відомо, що Кейт Міддлтон та принц Вільям були не в захваті від такої новини.

Скандальне інтерв'ю повинне вийти на каналі CBS у США 7 березня. У ньому вони розкажуть про своє рішення піти з королівської сім'ї і переїхати у США, а також обговорять нові проєкти, другу вагітність та як це бути батьками.

До слова Єлизавета ІІ знайшла патронів в організаціях замість Меган та Гаррі, – ЗМІ

Як повідомив інсайдер, старший брат принца Гаррі – принц Вільям та його дружина Кейт вважають, що це неприйнятно у час, коли хворіє їхній дідусь – принц Філіп.

Для них це за межею допустимого. Особливо в світлі останніх подій з принцом Філіпом. Вони просто вражені,

– зазначив він.

Інсайдер також додав, що Меган Маркл і принц Гаррі не зачіпатимуть теми стосунків між ними та герцогами Кембриджським. Хоча чутки про їхню напрагу у в стосунках знають усі і давно.

Яка реакція Букінгему на інтерв'ю?

У Букінгемському палаці зокрема дізнались про вихід інтерв'ю Меган та Гаррі. Як і у випадку Кейт та Вільяма, усі незадоволені таким ходом подій. Інсайдери палацу повідомляли, що через це Єлизавета II може позбавити свого внука та дружину різних королівських привілеїв.

Але, це і так сталось, оскільки у приватній розмові з королевою подружжя ще раз підтвердило, що більше не повертатиметься до королівських обов'язків. Тому вони втратили патронажі в організаціях, а Гаррі – деякі військові посади.