Лише наприкінці січня голлівудська пара Бен Аффлек та Ана де Армас поставили крапку в стосунках, які зав'язалися на карантині й тривали майже рік. Ініціаторкою була кіноакторка, кар'єра якої стрімко пішла вгору. Якщо зірка стрічки "Бетмен проти Супермена" важко переживав розрив і навіть подумував залишитися холостяком, то кубинська красуня стрімко поринула в новий роман.

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Новий роман Ани де Армас

Інсайдери повідомили, що Ана де Армас вже кілька місяців зустрічається з виконавчим директором Tinder Полом Букадакісом. Вони познайомилися через спільних друзів. Схоже, в 37-річного чоловіка серйозні наміри, адже він вже представив кохану своїй родині.

Віцепрезидент популярного додатку для знайомств живе на два міста – то в Остіні, що в Техасі, то в Санта-Моніці, що в Каліфорнії. Зараз Ана де Армас перебуває в Іспанії на зйомках нового фільму від Netflix "Сіра людина", а закоханий Пол Букадакіс не може дочекатися зустрічі з красунею.

Пол та Ана познайомились через друзів. Він багато часу проводив з Аною до того, як вона залишила США заради зйомок нового фільму,

– йдеться в джерелі.

Додамо, Пол Букадакіс, статки якого оцінюють в 17 мільйонів доларів, також захоплюється кінематографом. Він знявся в кількох короткометражних фільмах.

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