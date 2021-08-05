Дружина Макса Михайлюка розповіла, як повернулась в ідеальну форму після пологів

Усього три місяці тому дружина "Холостяка" Макса Михайлюка народила донечку. Даша Хлистун поступово повертається до моделінгу, адже встигла схуднути після пологів. Як вона відновила ідеальну форму, дізнавайтеся далі.

Обраниця Макса Михайлюка стрімко втратила зайву вагу й повернула свою худорлявість. Відповідаючи на запитання підписників про схуднення, дівчина зізналась, що не лінувалася й взялась за себе одразу після пологів.

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Даша Хлистун займалась спортом, відвідувала масажі та правильно харчувалась. Зі свого раціону вона виключила солодке, борошняне, жирне, жарене та не їла після 6 вечора.

Публіка захоплюється фігурою моделі й вважає, що вона повернулась в ідеальну форму. Натомість красуня, яка до вагітності важила 52 кілограми, запевнила – їй є над чим працювати.

Я поки не прийшла до того результату, який мене задовольняє, але стараюсь,

– заявила Даша Хлистун.

Нагадаємо, як і більшість майбутніх матусь, Даша Хлистун не обмежувала себе в їжі під час вагітності. Відтак, за дев'ять місяців вона набрала 20 кілограмів і називала себе "добрим пиріжком".

Дружина Макса Михайлюка / Фото з інстаграму Даші Хлистун

Днями Максим Михайлюк з "Холостяка" виходив у світ з дружиною та донечкою Аріаною. Сім'я з'явилась на дні народженні друга. На святі були присутні Григорій Решетник з дружиною Христиною, адже іменинник – їхній кум.

Так, Даша Хлистун захопила ідеальним виглядом в атласній мінісукні яскраво-червоного кольору. Вона ефектно продемонструвала стрункий стан і довгі ніжки.