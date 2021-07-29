На світському вечорі була ще одна зіркова пара – Григорій Решетник з дружиною Христиною. Подружжя прийшло на день народження кума Андрія. Іменинник близький друг Макса Михайлюка та Даші Хлистун, адже його дружина хрестила їхню донечку Аріану.

До теми Весь літак чув, – Макс Михайлюк розповів про перший переліт з донечкою

Фото Макса Михайлюка з красунею-дружиною і донечкою

На терасі над Дніпром сім'я зробила зворушливий кадр, який підкорив мережу. Молода матуся Даша Хлистун продемонструвала ідеальну форму, в яку повернулась через три місяці після важких пологів.

На вечірку модель одягла атласну мінісукню яскраво-червоного кольору. Вбрання на тонких бретелях чудово підкреслило стрункий стан і довгі ніжки дівчини. Під нього Даша підібрала зухвалі босоніжки на шпильках. До слова, напередодні свята вона перефарбувалась у білявку.

Максим Михайлюк постав на заході в білій сорочці й завужених штанах на резинці. З собою молоде подружжя взяло тримісячну донечку Аріану й зробило спільне фото. Світлина так сподобалась публіці, що за лічені години зібрала понад 60 тисяч лайків.

У нас на трьох одне прізвище,

– підписав Максим Михайлюк з "Холостяка".

Макс Михайлюк з дружиною і донькою / Фото з інстаграму героя "Холостяка 10"

Додамо, офіційно чоловіком і дружиною Максим і Даша стали 8 липня цього року. "Холостяк" спонтанно одружився з коханою, коли вони приїхали в РАЦС реєструвати доньку.

Шлюбна церемонія стала сюрпризом для дівчини, тоді як чоловік ретельно готувався – придбав обручки від Tiffany & Co та величезний букет.