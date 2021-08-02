27 квітня герой "Холостяка-10" Максим Михайлюк та його дружина Даша Хлистун вперше стали батьками. Українська модель не брала участь у фотозйомках кілька місяців, а натомість піклувалась про донечку Аріану.
До слова Весь літак чув, – Макс Михайлюк розповів про перший переліт з донечкою
Перша фотосесія Даші Хлистун після пологів
Вперше після народження доньки модель повернулась до роботи. Вона знялась у спокусливій фотосесії. Для першого образу вона позувала перед об'єктивом на дзеркалі, у чорній латексній мінісукні без бретелей та ботфортах на високих підборах.
Наступний аутфіт Даші Хлистун складався з атласної рожевої мінісукні на тонких бретелях та туфель з гострим носком і також на високих підборах. Зіркова матуся позувала на кріслі, тримаючи в руках камеру. Примітно, що майже за 3 місяці після пологів вона повернулась до форми та знову демонструє стрункість.
Модель зібрала волосся у високий кінський хвіст. На обличчі вона зробила легкий макіяж. Даша підкреслила очі чорними стрілками та нафарбувала губи нюдовою помадою.
Реакція мережі
Шанувальники у захваті від першої зйомки Даші Хлистун після пологів. Такі фото й відео є справжньою мотивацією для новоспечених матусь, які хочуть повернутися у форму. Сама модель визнала, що ця фотосесія виявилась не такою простою після довгої перерви.
- "Клас, Дашо, ти просто профі у своїй справі";
- "Шикарна";
- "Ого, і це після пологів. Я думала, що з архіву";
- "Ви неймовірна красуня";
- "Вогонь";
- "Фантастично";
- "Вау, ви розкішна".