27 квітня герой "Холостяка-10" Максим Михайлюк та його дружина Даша Хлистун вперше стали батьками. Українська модель не брала участь у фотозйомках кілька місяців, а натомість піклувалась про донечку Аріану.

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Перша фотосесія Даші Хлистун після пологів

Вперше після народження доньки модель повернулась до роботи. Вона знялась у спокусливій фотосесії. Для першого образу вона позувала перед об'єктивом на дзеркалі, у чорній латексній мінісукні без бретелей та ботфортах на високих підборах.

Наступний аутфіт Даші Хлистун складався з атласної рожевої мінісукні на тонких бретелях та туфель з гострим носком і також на високих підборах. Зіркова матуся позувала на кріслі, тримаючи в руках камеру. Примітно, що майже за 3 місяці після пологів вона повернулась до форми та знову демонструє стрункість.

Модель зібрала волосся у високий кінський хвіст. На обличчі вона зробила легкий макіяж. Даша підкреслила очі чорними стрілками та нафарбувала губи нюдовою помадою.

Реакція мережі

Шанувальники у захваті від першої зйомки Даші Хлистун після пологів. Такі фото й відео є справжньою мотивацією для новоспечених матусь, які хочуть повернутися у форму. Сама модель визнала, що ця фотосесія виявилась не такою простою після довгої перерви.