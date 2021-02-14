На сьомому небі від щастя: Даша Квіткова розповіла, як відреагувала на стать первістка

Напередодні Дня закоханих, 13 лютого, Даша Квіткова і Нікіта Добринін влаштували гучне гендер паті. На вечірці знаменитості дізнались, що стануть батьками хлопчика. Як з'ясувалось, вагітна блогерка була впевнена, що народить сина.

У колі знаменитих друзів-блогерів герої 9 сезону шоу "Холостяк" впевнилися, що чекають на хлопчика: вони луснули величезну кульку, з якої посипалося блакитне конфеті. Згодом Даша Квіткова зізналась, що напередодні вечірки вони з Нікітою Добриніним підбирали ім'я для майбутнього первістка й розглядали лише чоловічі імена, адже були переконані, що стануть батьками сина.

Важливо Даша Квіткова і Нікіта Добринін розсекретили стать первістка: чуттєве відео з вечірки

Як Даша Квіткова і Нікіта Добринін відреагували на стать первістка

Блогерка зауважила, що спочатку вони з чоловіком думали, що їхнім первістком стане дівчинка. Однак згодом на 70 відсотків переконалися, що Даша виношує хлопчика. Тому стать первістка не стала для подружжя несподіванкою. Дівчина зазначила, що вони безмежно щасливі та чекають на нього.

Ми постійно думали, що у нас буде донька, а потім в якийсь день прокинулися і обоє: "Ні, це точно буде син, без варіантів". Вчора ми підтвердили свої здогади і були на сьомому небі від щастя. Наш найсильніший хлопчик, якого ми неймовірно чекаємо,

– поділилась Даша Квіткова.

Додамо, пара вже обрала ім'я сину, однак триматиме його в секреті до народження малюка. В інстаграм-сторіс блогерка обмовилася, що донька в них також буде. Схоже, знаменитості не планують зупинятися на одній дитині.

Нагадаємо, зараз Даша Квіткова перебуває на п'ятому місяці вагітності. Про майбутнє поповнення вони з Нікітою Добриніним дізналися після повернення зі Львова, однак оголосили про це публіці лише 20 січня на Мальдівах. Відтоді блогерка часто демонструє вагітний животик під час нових зйомок. Нещодавно подружжя позувало в засніженому лісі.