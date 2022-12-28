24 лютого чимало відомих чоловіків взяли в руки зброю та стали на захист України. Вже понад 10 місяців вони продовжують боротися з окупантами, не втрачають позитивного настрою і намагаються підтримувати українців.

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Як Даніель Салем виглядав у 2 роки

У мережі ведучий опублікував фото, яке було зроблене у 1986 році в Херсоні. На світлині Даніелю 2 роки. Через 36 років він знову в цьому місті і дуже радий цьому. Салем разом з побратимами був одним з перших, хто зайшов до Херсона після його звільнення.

На фото ведучий жартома написав: "Завжди був габаритним і завжди багато їв".



Даніель Салем у 2-річному віці / Скриншот інстаграм-сторіс ведучого

Нагадаємо, на початку грудня захисник показував, як грає побратимам колискову про мертвих росіян. Даніель служить у штурмовій групі, на війні він отримав дві контузії та мало не підірвав себе гранатою, але почуття гумору не втрачає. Тож потішив шанувальників кумедним роликом, який можна переглянути тут.