Схоже, Даніель Салем вже повернувся на службу після того, як "підлатався" в Києві. Він зняв відео з побратимом з групи, яку називає "12 друзі Оушена". Той вкладався спати, а зірка грав йому колискову на гітарі.

До теми Зірву чеку і все, – Даніель Салем про те, як 27 годин пролежав в окопі

Даніель Салем заспівав колискову про мертвих росіян

"Спи, спи. Хай тобі насниться орк. Хай він буде мертвий, хай він буде черствим. Ти його не їж, ти його не чіпай", – заспівав зірка під гітару. Варто зауважити, що співає він досить непогано, адже у команді Тіни Кароль дійшов до суперфіналу "Голосу країни-10". "Я знаю, що я не найсильніший учасник, але я знаю, що таке старатися і віддавати всі свої 110 відсотків", – коментував Салем.

Концерти за заявками, якщо смерть орка, то працюємо безкоштовно,

– пожартував Даніель Салем.

Цікаво, що з Тіною Кароль Даніель Салем досі близький. Вона подарувала йому бойове авто, яке він дуже хотів, але зібрав на нього лише тисячу доларів. Тоді зірка просто надіслала йому смс-ку: "Тобі зараз набере наш бухгалтер від фонду і передасть усі гроші. Це вам подарунок від мене. Давайте, хлопці, воюйте". Як каже боєць, вони "прям друзі-друзі".