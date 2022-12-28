24 февраля многие известные мужчины взяли в руки оружие и стали на защиту Украины. Уже больше 10 месяцев они продолжают бороться с оккупантами, не теряют позитивного настроения и пытаются поддерживать украинцев.

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Как Даниэль Салем выглядел в 2 года

В сети ведущий опубликовал фото, сделанное в 1986 году в Херсоне. На фото Даниэлю 2 года. Через 36 лет он снова в этом городе и очень рад этому. Салем вместе с собратьями был одним из первых, кто вошел в Херсон после его освобождения.

На фото ведущий в шутку написал: "Всегда был габаритным и всегда много ел".



Даниэль Салем в 2-летнем возрасте / Скриншот инстаграм-сторис ведущего

Напомним, в начале декабря защитник показывал, как играет собратьям колыбельную о мертвых россиянах. Даниэль служит в штурмовой группе, на войне он получил две контузии и чуть не взорвал себя гранатой, но чувство юмора не теряет. Порадовал поклонников забавным роликом, который можно посмотреть здесь.